2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Drunk asian young man drives a car with a bottle of beer with sunset background, Dangerous driving concept
Nyitókép: Getty Images/ Pakin Songmor

Frontális karambol a határ közelében, Magyarország felé száguldott az ittas sofőr

Infostart

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt péntek este az ausztriai Rudersdorf (Radafalva) közelében a B65-ös úton. Egy 25 éves nő vesztette életét, miután autójával frontálisan ütközött egy 51 éves ittas sofőr által vezetett járművel. A nőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol belehalt sérüléseibe.

Az osztrák rendőrség jelentése szerint a baleset akkor történt, amikor egy 51 éves, jennersdorfi járásból származó férfi a B65-ös úton Fürstenfeld irányából

Magyarország felé közlekedett.

Az ittas sofőr eddig tisztázatlan körülmények között balra letért az útról, és összeütközött a szemből érkező, 25 éves nő autójával.

A frontális karambol következtében a nő járműve teljesen összetört, és az árokba borult, félig a töltésen, félig az árokban állt meg. A 25 éves nő beszorult az autóba és életveszélyes sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen elvégezték az elsődleges ellátást, majd a fiatal nőt a grazi baleseti és sürgősségi kórházba szállították. A kórházi kezelés ellenére a nő belehalt súlyos sérüléseibe - írja a vaol.hu burgenlandi források alapján.

A balesetet okozó 51 éves férfi autója az ütközés után még 120–150 métert sodródott a menetirányának megfelelő irányban. A férfi a balesetben könnyebb sérüléseket szenvedett.

