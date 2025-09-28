Frontális karambol a határ közelében, Magyarország felé száguldott az ittas sofőr

Az osztrák rendőrség jelentése szerint a baleset akkor történt, amikor egy 51 éves, jennersdorfi járásból származó férfi a B65-ös úton Fürstenfeld irányából

Magyarország felé közlekedett.

Az ittas sofőr eddig tisztázatlan körülmények között balra letért az útról, és összeütközött a szemből érkező, 25 éves nő autójával.

A frontális karambol következtében a nő járműve teljesen összetört, és az árokba borult, félig a töltésen, félig az árokban állt meg. A 25 éves nő beszorult az autóba és életveszélyes sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen elvégezték az elsődleges ellátást, majd a fiatal nőt a grazi baleseti és sürgősségi kórházba szállították. A kórházi kezelés ellenére a nő belehalt súlyos sérüléseibe - írja a vaol.hu burgenlandi források alapján.

A balesetet okozó 51 éves férfi autója az ütközés után még 120–150 métert sodródott a menetirányának megfelelő irányban. A férfi a balesetben könnyebb sérüléseket szenvedett.