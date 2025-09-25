ARÉNA
Nyitókép: Pexels

A halálba zúdította a sikló a meditálni indult szerzeteseket

Infostart / MTI

A szerzetesek a Sri Lanka északnyugati részén, Colombótól 125 kilométerre lévő Na Uyana erdei kolostorból indultak útnak szerdán este, mert egy hegyre akartak feljutni, hogy ott meditáljanak.

Hét buddhista szerzetes, köztük három külföldi vesztette életét egy siklóbalesetben Sri Lankán - közölte csütörtökön a helyi rendőrség.

A szerzetesek a Sri Lanka északnyugati részén, Colombótól 125 kilométerre lévő Na Uyana erdei kolostorból indultak útnak szerdán este, mert egy hegyre akartak feljutni, hogy ott meditáljanak.

A rendőrség közlése szerint a siklón 13 szerzetes utazott. Az első megállapítások szerint a szerelvényt tartó drótkötél elszakadt, és a kocsi nagy sebességgel száguldott le a lejtőn, majd kisiklott és egy fába csapódott.

A halálos áldozatok között volt egy indiai, egy orosz és egy román szerzetes is. További négy utas súlyosan, két szerzetes pedig könnyebben sérült meg a balesetben.

baleset

srí lanka

buddhista

sikló

