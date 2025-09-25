A halálba zúdította a sikló a meditálni indult szerzeteseket

Hét buddhista szerzetes, köztük három külföldi vesztette életét egy siklóbalesetben Sri Lankán - közölte csütörtökön a helyi rendőrség.

A szerzetesek a Sri Lanka északnyugati részén, Colombótól 125 kilométerre lévő Na Uyana erdei kolostorból indultak útnak szerdán este, mert egy hegyre akartak feljutni, hogy ott meditáljanak.

A rendőrség közlése szerint a siklón 13 szerzetes utazott. Az első megállapítások szerint a szerelvényt tartó drótkötél elszakadt, és a kocsi nagy sebességgel száguldott le a lejtőn, majd kisiklott és egy fába csapódott.

A halálos áldozatok között volt egy indiai, egy orosz és egy román szerzetes is. További négy utas súlyosan, két szerzetes pedig könnyebben sérült meg a balesetben.