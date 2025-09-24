Hajba kaptak egy katonai ügyben a franciák és a németek, nagy a tét

Egyre nagyobb a feszültség Párizs és Berlin között, a tét egy újgenerációs vadászrepülőgép-típus sorsa – írta meg a Politico.

A Future Combat Air System (FCAS) keretében Franciaország és Németország, illetve Spanyolország is közösen dolgozik egy új katonai repülőgép kifejlesztésén, amely a Rafale és a Eurofighter Typhoon típusokat váltaná le 2040-től. A projekt 2017-ben indult.

A francia Dassault Aviation, illetve német oldalról az Airbus nem tudnak megegyezni abban, melyik cég mennyi munkát végezhet a projektben. A Dassault Aviation több döntéshozói jogkört szeretne magánál tudni, állításuk szerint a jelenlegi struktúrában nagy eséllyel jelentkeznének késések az ütemtervhez képest.

Németország a lap szerint már azt keresi, ki válthatná le Franciaországot a projektben, esélyes Svédország, illetve az Egyesült Királyság is. Ez abban az esetben történne meg, ha év végéig nem tud a két fél megegyezni.

Éric Trappier, a Dassault CEO-ja erre válaszul elmondta:

„ha egymagukban szeretnék csinálni, akkor tegyék azt”

– írta meg az AFP hírügynökség. Úgy nyilatkozott: „Meg tudnánk építeni egy hatodik generációs repülőgépet saját magunk? A válaszom igen. Meg tudjuk tervezni, meg tudjuk építeni [...] és gyártani is tudjuk.”

A francia hadügyi minisztérium azt közölte, hogy továbbra is elkötelezett a közös megoldás keresése iránt.

Ugyanakkor Thomas Pretzl, az Airbus Defence and Space üzemi tanácsának vezetője azt mondta, Németország képes rá, hogy egyedül, vagy eltérő partnerekkel fejlessze ki az új vadászgépet. „Vannak vonzóbb és megfelelőbb partnerek is Európában” – fogalmazott a Handelsblattnak.