Kuba megbénult az áramszünet miatt

"A SEN elektromos rendszerben teljes leállás történt, ami összefügghet a Guiteras hőerőmű váratlan leállásával" - közölte az energiaügyi minisztérium és az országos áramszolgáltató vállalat. A minisztérium hozzátette, hogy a hiba okát vizsgálják, a helyreállítás már megkezdődött.

Már a szerdai összeomlás előtt is napi szinten fordultak elő áramszünetek, amelyek olykor 16 órán keresztül is tartottak. A mostani leállás egy sor országszintű áramszünetet követ, amely súlyos válságot okozott a villamosenergia-hálózatban. A hatóságok azóta is nehezen tudják biztosítani az áramellátást.

Kuba energiaforrásainak nagy részét elöregedett, olajtüzelésű erőművekből nyeri, amelyek egyre kevésbé képesek megbízhatóan áramot termelni. Az infrastruktúra állapotát tovább rontja, hogy az olajimport csökkent a főbb szövetséges országok, köztük Venezuela, Oroszország és Mexikó részéről.