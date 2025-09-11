ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.08
usd:
336.11
bux:
101532.64
2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Kuba megbénult az áramszünet miatt

Infostart / MTI

Országos áramszünet bénította meg Kubát szerda reggel, miután ismét összeomlott a karibi szigetország villamosenergia-hálózata. Egy éven belül ez volt a negyedik teljes hálózati leállás a 11 millió lakosú, kommunista vezetésű országban.

"A SEN elektromos rendszerben teljes leállás történt, ami összefügghet a Guiteras hőerőmű váratlan leállásával" - közölte az energiaügyi minisztérium és az országos áramszolgáltató vállalat. A minisztérium hozzátette, hogy a hiba okát vizsgálják, a helyreállítás már megkezdődött.

Már a szerdai összeomlás előtt is napi szinten fordultak elő áramszünetek, amelyek olykor 16 órán keresztül is tartottak. A mostani leállás egy sor országszintű áramszünetet követ, amely súlyos válságot okozott a villamosenergia-hálózatban. A hatóságok azóta is nehezen tudják biztosítani az áramellátást.

Kuba energiaforrásainak nagy részét elöregedett, olajtüzelésű erőművekből nyeri, amelyek egyre kevésbé képesek megbízhatóan áramot termelni. Az infrastruktúra állapotát tovább rontja, hogy az olajimport csökkent a főbb szövetséges országok, köztük Venezuela, Oroszország és Mexikó részéről.

Kezdőlap    Külföld    Kuba megbénult az áramszünet miatt

kuba

áramszünet

hőerőmű

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció” – vészjóslót mondott a német külügyminiszter

„Meggondolatlanul veszélyes eszkaláció” – vészjóslót mondott a német külügyminiszter

Elítélte a német kormány, hogy az oroszok katonai drónokkal megsértették a lengyel légteret.
 

Csalódottan reagált Donald Trump a lengyelek elleni orosz dróntámadásra

Így lőtték le a lengyelek az orosz drónokat: több ország harci gépei segítettek – részletek

Még több orosz drón lehetett Lengyelország felett

Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

VIDEÓ
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.11. csütörtök, 18:00
Nagy Gábor Bálint
legfőbb ügyész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos válság tombol a Távol-Kelet hatalmában: könnyen meglehet, hogy drasztikus átalakulás vár Tokióra

Súlyos válság tombol a Távol-Kelet hatalmában: könnyen meglehet, hogy drasztikus átalakulás vár Tokióra

Kerek egy évig sem húzta Japán élén Isiba Sigeru, mivel két egymás követő súlyos választási kudarc után a távozás mellett döntött. A helyzet ezzel egyáltalán nem oldódott meg, sőt, csak újabb kihívások sorozata vár innentől Tokióra. A politikai problémákra megpróbálnak viszonylag gyorsan megoldásokat találni, de a valódi gondok ennél sokkal mélyebben gyökereznek, és egészen biztosan egy személycsere nem fogja ezt megoldani. Közben a Nyugaton már jól ismert folyamatok ütötték fel a fejüket, ez pedig alapvető változást hozhat a rendszernek. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy mi vezetett a távol-keleti szigetország újabb válságához, és mi várhat Tokióra a közeljövőben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút

Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút

Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls killing of Charlie Kirk 'dark moment for America' as manhunt continues

Trump calls killing of Charlie Kirk 'dark moment for America' as manhunt continues

Ally of president was shot from 100-200 yards away at a campus event in Utah. Two released suspects had 'no ties' to shooting, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 06:12
Továbbra is keresik Charlie Kirk, a konzervatív influenszer gyilkosát
2025. szeptember 10. 23:29
Lelőtték a fiatal konzervatív influenszert, Donald Trump szövetségesét
×
×
×
×