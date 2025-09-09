ARÉNA
Száz járatát törli egy légitársaság, tízezrek maradhatnak hoppon

Infostart

A KLM légitársaság a földi személyzet sztrájkja miatt törli járatait szerdán, ami összesen 27 ezer utast érinthet.

A KLM, az Air France KLM légitársaság csoport holland tagja kedden megerősítette a holland ANP hírügynökség jelentését a járattörlésekről – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio. A légitársaság szóvivője közölte,

a sztrájk miatt összesen 27 ezer ember utazása hiúsulhat meg.

Ugyan a légitársaság megállapodott több szakszervezettel is, kettő azonban nem fogadta el a kollektív munkaszerződésre vonatkozó ajánlatot, és folytatja a munkabeszüntetést.

A földi személyzet szerda reggel tartja 2 órás sztrájkját, amit szeptember 17-én megismétel egy 4 órás munkabeszüntetéssel, szintén a reggeli órákban.

