Száz járatát törli egy légitársaság, tízezrek maradhatnak hoppon

A KLM, az Air France KLM légitársaság csoport holland tagja kedden megerősítette a holland ANP hírügynökség jelentését a járattörlésekről – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio. A légitársaság szóvivője közölte,

a sztrájk miatt összesen 27 ezer ember utazása hiúsulhat meg.

Ugyan a légitársaság megállapodott több szakszervezettel is, kettő azonban nem fogadta el a kollektív munkaszerződésre vonatkozó ajánlatot, és folytatja a munkabeszüntetést.

A földi személyzet szerda reggel tartja 2 órás sztrájkját, amit szeptember 17-én megismétel egy 4 órás munkabeszüntetéssel, szintén a reggeli órákban.