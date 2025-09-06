ARÉNA
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2024. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Az ukrán külügyminiszter meghívta Szijjártó Pétert

Infostart / MTI

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arra kérte magyar kollégáját, Szijjártó Pétert, hogy találkozzanak és tárgyaljanak a vitás kérdésekről Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban.

"Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz nem jelent veszélyt Magyarországra. Épp ellenkezőleg: Magyarország nemzeti és biztonsági érdekeit szolgálja" - írta az ukrán tárcavezető az X-en, a magyar külgazdasági és külügyminiszternek címzett üzenetében.

Magyarország nemzetbiztonsági stratégiájából idézve hozzátette: "Magyarországnak érdeke egy erős és egységes Európa, amely továbbra is a sikeres integráció útján halad, és vonzó integrációs kilátásokat kínál".

Szerinte Ukrajna EU-csatlakozása nem fenyegeti a magyar gazdákat sem, akik "egyetlen napra sem zárták le az ukrán-magyar határt, sőt, idén aktívan vásárolnak ukrán kukoricát". Érvelése szerint Ukrajna csatlakozása az EU-hoz a magyar munkaerőpiacot sem veszélyezteti, "hiszen az orosz invázió előtt a magyar kormány előszeretettel hívott ukránokat Magyarországra dolgozni a szakképzett munkaerő hiányának pótlására".

"A legfontosabb pedig, hogy a kárpátaljai magyar közösség támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, miként azt vezetőik többször is nyilvánosan kijelentették. Érdekeik védelme a magyar alkotmányban is rögzítve van" - mutatott rá Szibiha.

A miniszter azt javasolta magyar hivatali partnerének, hogy az X-en folytatott "csatározás" helyett találkozzanak, és folytassanak érdemi párbeszédet. "Biztos vagyok abban, hogy tudunk jóhiszeműen tárgyalni pragmatikus megoldásokról nemzeteink közös békéje és biztonsága érdekében, egy egységes Európában" - zárta bejegyzését Andrij Szibiha.

ukrajna

szijjártó péter

andrij szibiha

