Infostart.hu
2025. szeptember 1. hétfő
Vilnius, Lithuania - February 16 2022: Flag of NATO, European Union and Ukraine waving together in the sky
Nyitókép: Michele Ursi/Getty Images

Válaszlépéseket fontolgat a NATO a legutóbbi Ukrajnát ért orosz támadásra

Infostart / MTI

Rendkívüli ülést tart a NATO-Ukrajna Tanács hétfőn, a téma az orosz légicsapásokra adandó válasz - jelentette be az ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha az X-en azt írta, "megbeszélésen azokról a közös lépésekről lesz szó, amelyekkel megfelelő választ adhatunk arra, hogy Oroszország a béke érdekében tett erőfeszítéseket elutasítva, tovább fokozza a terrort Ukrajna ellen".

