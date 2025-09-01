Válaszlépéseket fontolgat a NATO a legutóbbi Ukrajnát ért orosz támadásra

Andrij Szibiha az X-en azt írta, "megbeszélésen azokról a közös lépésekről lesz szó, amelyekkel megfelelő választ adhatunk arra, hogy Oroszország a béke érdekében tett erőfeszítéseket elutasítva, tovább fokozza a terrort Ukrajna ellen".
An extraordinary meeting of the NATO-Ukraine Council will be held today in Brussels at the request of Ukraine and in response to Russia’s recent massive air attacks.— Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) September 1, 2025
We anticipate a focused discussion on joint steps to adequately respond to Russia's rejection of peace efforts…