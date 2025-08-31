Az ukrán fegyveres erők közlése szerint sikeresen csapást mértek két orosz hídra, amelyek Ukrajna Harkiv régiójának határához közel helyezkednek el. A támadáshoz olcsó drónokat és Moszkva saját aknáit használták fel – írta a Portfolio.

Ez ami a mostanában kevés pozitív fejlemény egyike Kijev számára – értékelt a CNN.

Orosz drónok éjszakai támadása megrongált egy áramellátó létesítményt a dél-ukrajnai Odessza közelében, ami miatt vasárnap reggel több mint 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül - közölte a régió katonai kormányzója.

Az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszkban a támadás lakóházakat és közigazgatási épületeket is megrongált - számolt be Oleh Kiper a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. "A kritikus infrastruktúra generátorokkal működik" - mondta. Közölte azt is, hogy a támadás következtében egy ember megsebesült.

(A nyitókép illusztráció.)