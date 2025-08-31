ARÉNA
2025. augusztus 31. vasárnap
Ukrán R-34-T drón
Nyitókép: Ministry of Defence of Ukraine

Nyakukba kapták az oroszok a saját fegyvereiket, kettős ukrán siker – videó

Infostart

Ukrajna olcsó drónokkal és orosz aknákkal sikeresen támadott meg két stratégiai fontosságú hidat Oroszország területén. Ukrajnát viszont Odesszánál támadták az oroszok.

Az ukrán fegyveres erők közlése szerint sikeresen csapást mértek két orosz hídra, amelyek Ukrajna Harkiv régiójának határához közel helyezkednek el. A támadáshoz olcsó drónokat és Moszkva saját aknáit használták fel – írta a Portfolio.

Ez ami a mostanában kevés pozitív fejlemény egyike Kijev számára – értékelt a CNN.

Orosz drónok éjszakai támadása megrongált egy áramellátó létesítményt a dél-ukrajnai Odessza közelében, ami miatt vasárnap reggel több mint 29 ezer fogyasztó maradt áram nélkül - közölte a régió katonai kormányzója.

Az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszkban a támadás lakóházakat és közigazgatási épületeket is megrongált - számolt be Oleh Kiper a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. "A kritikus infrastruktúra generátorokkal működik" - mondta. Közölte azt is, hogy a támadás következtében egy ember megsebesült.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Nyakukba kapták az oroszok a saját fegyvereiket, kettős ukrán siker – videó

oroszország

ukrajna

támadás

drón

háború

akna

