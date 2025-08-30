Megtalálták a Hamasz által megölt magyar túsz holttestét Gázában

Az egyik áldozat, az 55 éves, magyar állampolgárságú Ilan Weiss a déli Beér kibuc lakója volt, a Hamász fegyveresei 2023. október 7-én – a szélsőséges szervezet Izrael elleni nagyszabású terrortámadásakor – hurcolták el otthonából, és még a támadás napján végeztek vele. Feleségét, Shirit és lányát, Nogát szintén elhurcolták, de ők egy 2023. novemberi túszcsere keretében kiszabadultak.

A másik áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mivel azonosítása még folyamatban van.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közleményben erősítette meg a hadsereg bejelentését, és hangsúlyozta: Izrael továbbra is mindent megtesz a túszok hazahozataláért, akár élve, akár holtan.

Az izraeli hatóságok szerint az azonosítatlan áldozat és Weiss holttestének visszaszerzésével még 49 túsz maradt Gázában, de közülük mindössze 20-ról feltételezik, hogy életben vannak.

A hírre reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Leszögezte, hogy Magyarország továbbra is követeli a Hamásztól a még életben lévő túszok – köztük a magyar állampolgárságú fogoly – haladéktalan és feltétel nélküli szabadon engedését. „Ilan Weisz családjával együttérzünk, és őszinte részvétünket fejezzük ki” – írta a Facebookon.