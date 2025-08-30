ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Megtalálták a Hamasz által megölt magyar túsz holttestét Gázában

Infostart

Az izraeli hadsereg pénteken bejelentette, hogy visszaszerezte két, a Gázai övezetbe hurcolt túsz holttestét. Az egyik áldozattal 2023. október 7-én végeztek a Hamász palesztin terrorszervezet fegyveresei, a másik holttest azonosítása még tart.

Az egyik áldozat, az 55 éves, magyar állampolgárságú Ilan Weiss a déli Beér kibuc lakója volt, a Hamász fegyveresei 2023. október 7-én – a szélsőséges szervezet Izrael elleni nagyszabású terrortámadásakor – hurcolták el otthonából, és még a támadás napján végeztek vele. Feleségét, Shirit és lányát, Nogát szintén elhurcolták, de ők egy 2023. novemberi túszcsere keretében kiszabadultak.

A másik áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mivel azonosítása még folyamatban van.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala közleményben erősítette meg a hadsereg bejelentését, és hangsúlyozta: Izrael továbbra is mindent megtesz a túszok hazahozataláért, akár élve, akár holtan.

Az izraeli hatóságok szerint az azonosítatlan áldozat és Weiss holttestének visszaszerzésével még 49 túsz maradt Gázában, de közülük mindössze 20-ról feltételezik, hogy életben vannak.

A hírre reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Leszögezte, hogy Magyarország továbbra is követeli a Hamásztól a még életben lévő túszok – köztük a magyar állampolgárságú fogoly – haladéktalan és feltétel nélküli szabadon engedését. „Ilan Weisz családjával együttérzünk, és őszinte részvétünket fejezzük ki” – írta a Facebookon.

Kezdőlap    Külföld    Megtalálták a Hamasz által megölt magyar túsz holttestét Gázában

holttest

benjamin netanjahu

izrael

túsz

gáza

hamász

idf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László: egyre durvább az éhínség a Gázai övezetben, és a válság tovább fokozódhat

Csicsmann László: egyre durvább az éhínség a Gázai övezetben, és a válság tovább fokozódhat
Politikai nyomásgyakorlás lehet az ENSZ BT tagállamainak a célja azzal, hogy közös közleményben jelezték, ellentétes a nemzetközi joggal az éhínség fegyverként való használata a Gázai övezetben – mondta az InfoRádióban a Közel-Kelet szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint egy ilyen állásfoglalással nem lehet rendezni a konfliktust, ráadásul az Egyesült Államok nem is csatlakozott a kezdeményezéshez. Arról is beszélt, mennyi esély van a közeljövőben a tűzszünetre, továbbá kifejtette a véleményét arról is, egységes szervezet-e még a Hamász.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kezdődik az elmúlt 30 év legnagyobb gyakorlata Magyarországon: figyelmeztet a Honvédelmi Minisztérium

Kezdődik az elmúlt 30 év legnagyobb gyakorlata Magyarországon: figyelmeztet a Honvédelmi Minisztérium

Szeptember 1-jén megkezdődik az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas rekord dőlt meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon: Djokovic lenyomta Federert

Hatalmas rekord dőlt meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon: Djokovic lenyomta Federert

A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

The tariffs can remain in place until mid-October to allow the Trump administration time to request the Supreme Court take up the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 09:37
Csicsmann László: egyre durvább az éhínség a Gázai övezetben, és a válság tovább fokozódhat
2025. augusztus 30. 07:25
Ha most a szomszédba indul autóval, több pénzt vigyen magával
×
×
×
×