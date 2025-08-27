Hszi Csin-ping szerint megbonthatatlan a kínai-orosz szövetség

Hszi felidézte: májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén. Hozzátette: jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.

A kínai elnök emlékeztetett: Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért. "A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen" - fogalmazott. Hszi kiemelte:

a törvényhozói kapcsolatok a kínai-orosz stratégiai partnerség elengedhetetlen részét jelentik.

A jogalkotási tapasztalatok megosztása szilárdabb alapot adhat az együttműködésnek az új körülmények között- tette hozzá.

Vologyin, aki hivatalos látogatást tett Pekingben, kijelentette: az orosz-kínai kapcsolatok a két államfő "iránymutatása mellett elmélyültek" és kézzelfogható eredményeket hoztak. "Az Állami Duma kész a parlamenti együttműködés erősítésére és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére" - mondta.

Az orosz házelnök felidézte: nyolcvan éve a szovjet és a kínai nép együtt harcolt a fasizmus ellen. "Moszkva kész Kínával közösen megemlékezni a győzelemről, tisztelegni a hősök előtt és együtt dolgozni egy fényesebb jövőért" - fogalmazott.