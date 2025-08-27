ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
2025. január 7-én közreadott kép a Grönland közép-nyugati részén fekvő Kangaamiut település házairól. Ezen a napon ifjabb Donald Trump üzletember, Donald Trump megválasztott amerikai elnök fia a dán fennhatóság alatt álló Grönland fővárosába, Nuukba érkezett.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Dán–amerikai feszültség: bekérették a nagykövetség ügyvivőjét

Infostart / MTI

A dán külügyminiszter bekérette az amerikai nagykövetség ügyvivőjét koppenhágai hivatalába, miután a dán közszolgálati televízió riportjában „beavatkozási kísérletekről” számolt be Grönlandon, a skandináv királyság autonóm területén – jelentette be szerdán a dán diplomácia.

A DR műsorszolgáltató meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról is tájékoztatott, hogy a dán kormány szerint legalább három, a Trump-adminisztrációhoz köthető amerikai állampolgár vett részt titkos befolyásoló műveletekben dán területen. Az érintett személyeket azonban az adásban nem nevezték meg.

A tévét tájékoztató források szerint a befolyásolási kísérletek célja a Dániához fűződő viszony gyengítése a grönlandi táradalmon belül. A DR szerint nem lehetett megállapítani, hogy a szóban forgó amerikaiak saját kezdeményezésükre vagy valaki más utasítására végzik-e tevékenységüket.

„A (dán) királyság belügyeibe való bármiféle beavatkozási kísérlet természetesen elfogadhatatlan. Ennek fényében megkértem a külügyminisztériumot, hogy hívja be az amerikai ügyvivőt egy beszélgetésre” – idézte a dán műsorszolgáltató Lars Lokke Rasmussen külügyminiszter közleményét.

„Tudatában vagyunk annak, hogy külföldi tényezők továbbra is érdeklődést tanúsítanak Grönland és a Dán Királyságon belül elfoglalt pozíciója iránt. Így nem meglepő, ha külső kísérleteket tapasztalunk a királyság jövőjének befolyásolására az elkövetkező időkben” – fűzte hozzá a miniszter.

Az amerikai nagykövetség honlapja szerint a koppenhágai amerikai diplomáciai képviseletet jelenleg Mark Stroh ideiglenes ügyvivő vezeti.

egyesült államok

dánia

grönland

