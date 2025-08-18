Svédország: elfogták az örebrói lövöldözés egyik gyanúsítottját

A lövések kora délután, közvetlenül a pénteki imaidőt követően dördültek el a város központjában lévő mecset bejáratánál, miközben a hívek távoztak az épületből. A támadásban két férfi sebesült meg, akiket azonnal kórházba szállítottak, egyikük életét azonban már nem tudták megmenteni.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az őrizetbe vett férfit emberölésben való bűnrészességgel gyanúsítják.

A hatóságok az eset hátterében a Svédországot évek óta sújtó bandaháborúkat sejtik. Az országban sorozatos fegyveres leszámolások és robbantások nehezítik a közbiztonság fenntartását, a rendőrség rendszeresen fellép a halálos kimenetelű bandaháborúk visszaszorításáért, amelyek rendszeresen lövöldözésekkel és robbantásokkal végződnek.

Címképünk illusztráció