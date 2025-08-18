ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Svédország: elfogták az örebrói lövöldözés egyik gyanúsítottját

Infostart / MTI

A svéd rendőrség őrizetbe vett egy férfit az örebrói mecsetnél történt múlt pénteki halálos lövöldözéssel összefüggésben - közölte hétfőn az SVT svéd közszolgálati televízió.

A lövések kora délután, közvetlenül a pénteki imaidőt követően dördültek el a város központjában lévő mecset bejáratánál, miközben a hívek távoztak az épületből. A támadásban két férfi sebesült meg, akiket azonnal kórházba szállítottak, egyikük életét azonban már nem tudták megmenteni.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az őrizetbe vett férfit emberölésben való bűnrészességgel gyanúsítják.

A hatóságok az eset hátterében a Svédországot évek óta sújtó bandaháborúkat sejtik. Az országban sorozatos fegyveres leszámolások és robbantások nehezítik a közbiztonság fenntartását, a rendőrség rendszeresen fellép a halálos kimenetelű bandaháborúk visszaszorításáért, amelyek rendszeresen lövöldözésekkel és robbantásokkal végződnek.

Címképünk illusztráció

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Most már az sem elképzelhetetlen, hogy a kialakult helyzet miatt szükségállapotot vagy vészhelyzetet hirdet ki Aleksandar Vucic – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő hozzátette: bár jelenleg az elnök és a kormányzó párt népszerűsége is alacsony, hosszabb távon az előre hozott választás kiírása lehet az egyetlen racionális döntés.
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
2025. augusztus 18. 16:40
„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban
2025. augusztus 18. 16:28
Döbbenetes halál az olasz utakon
