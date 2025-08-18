Egy brüsszeli civil szervezet panaszt tett az X ellen

Az ügyet az Európai Bizottság, a rendőrség és a brüsszeli ügyészség elé terjesztették.

A szervezet, amely általában dezinformációs kampányokat vizsgál, egy orosz befolyást kutató projekt során bukkant a tartalmakra. A vizsgálat során olyan fiókhálózatot azonosítottak, amely robot programok, botok segítségével, keresőcímkéket használva oszt meg gyermekek elleni szexuális visszaélést ábrázoló felvételeket. Egyes bejegyzések több mint 200 hozzászólást kaptak, és mintegy 30 ezer megtekintést értek el.

Az Alliance4 Europe július folyamán több mint 150 ilyen fiókot tárt fel,

de a szervezet szerint naponta hoznak létre újakat. A botok rövid videókkal csalják tovább a felhasználókat más weboldalakra, illetve a Telegramra, Discord nevű kommunikációs platformra és különböző társkereső oldalakra, ahol mappákba rendezett képeket árultak és előfizetési rendszert is működtettek. A fizetés PayPal online fizetési rendszeren keresztül és Bitcoin kriptovalutával történik.

A szervezet júliusban értesítette a belga rendőrséget, a Child Focus belga gyermekvédelmi alapítványt és magát az X-et is. Bár a platform több fiókot felfüggesztett és egyes keresőcímkéket eltávolított, a hálózat továbbra is aktív maradt, és néhány fiók egy héten belül újra megjelent - olvasható a hírportálon.