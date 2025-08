Mozgolódás a két Korea közötti határon

A szöuli védelmi minisztérium azt közölte hétfőn, hogy a hangszórók leszerelése olyan gyakorlati intézkedés, amellyel elő akarják segíteni a feszültség csökkenését a két Korea között. I Dzsemjong új dél-koreai államfő újra akarja indítani a párbeszédet Észak-Koreával a Koreai-félsziget békéjének megteremtése érdekében. Ennek egyik lépése volt, hogy röviddel júniusi hivatalba lépése után leállították a hangszórókon sugárzott adásokat.

Kim Jodzsong, Kim Dzsongün észak-koreai vezető nagy befolyással rendelkező húga erre reagálva úgy nyilatkozott nemrég, hogy az adások leállítását nem tekintik "figyelemreméltó intézkedésnek".

South Korea's military on Monday began dismantling propaganda loudspeakers installed along the border with the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), Seoul's defense ministry said. #DPRK #SouthKorea #PropagandaLoudspeakers pic.twitter.com/O2sq7pchnC