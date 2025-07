Belelendültek az oroszok, kilométerekkel tolódott az ukrán front

Ukrán szempontból kritikus a helyzet a donyecki régióban, Pokrovszk és Toreck térségében. Utóbbi nagyváros nemrégiben került orosz kézre, azóta az orosz erők igyekeznek kiterjeszteni az ellenőrzést a környező településekre – írja a Portfolio.

Az OSINT német elemzője, Julian Röpcke geolokációja szerint az orosz csapatok elfoglalták a Torecktől délre található Petrivka/Novoszpaszke, valamint Leonidivka települést. Így körülbelül egy nap alatt 3 kilométert haladtak, és elfoglaltak egy olyan falut is, amiért korábban hetekig harcoltak.

Ezzel viszont Scserbinkinát is három irányból bekerítették, amit az ukránok (vélhetően) harc nélkül lesznek kénytelenek feladni:

#NewsMap Russian invasion forces also pushed back the Ukrainian front some 3 km south of Toretsk, capturing #Leonidivka and #Petrivka and putting Ukrainian troops in #Sherbynivka in an encirclement from three directions. pic.twitter.com/iec2gn7kKC

Pokrovszk térségben sem rózsás a védők helyzete, az orosz erők három irányból igyekeznek megközelíteni a várost. Az oroszok itt Mirnohradtól északra törtek át, elfoglalták Razinét és Fedorivkát, előrenyomulva Cservonij Liman irányába. Ezzel egy nap alatt majdnem 4 kilométert mozdult előre a front, ami nem tűnik soknak, de jelentős előrelépésként említik az összeállításban a háború eddigi dinamikáját figyelembe véve.

#NewsMap

Russian invasion forces broke through the Ukrainian defense north of #Myrnohrad (formerly 41.000 inhabitants), captured #Razine and #Fedorivka and advanced almost 4 km West of #Novoekonomichne on one day.

Russian troops are afoot, but supported by hundreds of drones. pic.twitter.com/vmNRmddJyj