Orosz rakéta csapódott be a személyvonat mellett – videó

Mint írta, a közeli Szamar településén további két ember halt meg és csaknem egy tucatnyian megsebesültek. Az egyik rakéta ráadásul egy várakozó személyvonat mellett csapódott be károkat okozva az Odessza és Zaporizzsja között közlekedő szerelvényben – ismertette az ukrán vasúttársaság. Az utasoknak nem esett bántódásuk, számukra pótvonatot biztosítottak Zaporizzsja felé. A vonat éppen egy iparterület mellett állt, amely célpontja volt orosz támadásnak.

Borisz Filatov polgármester szerint a déli órákban a városra zúdított ballisztikus rakéták eltaláltak 19 iskolát, 10 óvodát, egy szakképzőiskolát, egy zeneiskolát, egy népjóléti hivatalt és nyolc egészségügyi létesítményt. Legkevesebb 164-en megsérültek - mondta.

? DNIPRO!!!A passenger train was just damaged by the russian barbarians from hell?!This is pure motherfckin TERRORISM?! A dormitory, a gymnasium and an administrative building ! So far It is known about one killed civilian and several wounded?@IntlCrimCourt #RussianWarCrimes pic.twitter.com/oReVJwL6Ji