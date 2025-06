Nacsa Lőrinc: a parajdiak számíthatnak Magyarország támogatására

Nacsa Lőrinc a helyszínen tájékozódott a sóbánya elöntése nyomán kialakult helyzet súlyosságáról, majd a helyi turizmusban és vendéglátásban érdekelt vállalkozókkal beszélt, és biztosította őket a magyar kormány támogatásáról. A lakossági fórumon Nyágrus László, Parajd polgármestere, Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és Antal Lóránt szenátor is jelen volt.

"Megdöbbenve értesültünk arról, ami Parajdon történt. Nagyon sok magyarországi turista látogatott ide az elmúlt évtizedekben, nagyon fontos nekünk Parajd. És ami a sóbányával történik, az tragédia, ezért is nyilvánvaló volt, hogy segítünk" - mondta az MTI-nek a lakossági fórum után a nemzetpolitikai államtitkár.

Közölte: az elmúlt napokban is intenzíven tartotta a kapcsolatot a hatóságokkal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetőivel a segítségnyújtás módjáról,

és hétfőn személyesen is tájékozódott, és biztosította a helyieket, hogy számíthatnak a magyar kormányra. A nemzeti összetartozás napjára is utalva közölte: a magyarok mindig összefognak, segítenek egymásnak.

Elmondta: a magyar hatóságok első lépésként a turizmus megmentésére irányuló kampány szervezésében tudnak segíteni, részt vesznek a Hargita megyei tanács által kezdeményezett akció elindításában. "Ez az első segítség, ami megmentheti az idei turisztikai szezont, hiszen a Sóvidéknek, Parajdnak a sóbányán kívül más nevezetességei is vannak, melyeket érdemes népszerűsíteni" - húzta alá. Másrészt Magyarország vízügyi és katasztrófavédelmi szakmai segítséget is felajánlott a román hatóságoknak, hiszen az árvizek kezelése terén nagy tapasztalattal rendelkezik. Ez eszközt is és szakértelmet is jelent - részletezte.

Emellett szükség lehet turisztikai, gazdaságfejlesztési támogatásra is, amely megerősíti a helyi vállalkozásokat - tette hozzá. Közölte: a Parajdon tapasztaltakról, a helyi turisztikai vállalkozók, a helyi lakosok most kialakult helyzettel kapcsolatos igényeiről, problémáiról jelentést készít a magyar kormánynak, ez alapján döntenek majd a segítségnyújtás újabb módjairól, hogy a következő időszakban is működhessen a turizmus, virágozhasson a község. "Ezeket a döntéseket, az irányokat és a segítség módját mindig a helyiekkel és az erdélyi magyarság politikai képviselőivel egyeztetve fogjuk meghozni" - hangsúlyozta Nacsa Lőrinc.

Parajdon azt is bejelentette, hogy június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a közmédia egész napos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel segíti a székelyföldi árvízkárosultakat és a parajdi bányakatasztrófában érintett közösséget.

Nacsa Lőrinc az árvíz sújtotta Nagyborosnyót is felkereste, és 10 millió forintos gyorssegélyt jelentett be az árvízkárosult háromszéki települések megsegítésére. Ezt a református egyházon keresztül biztosítja a nemzetpolitikai államtitkárság. Mint mondta, ebből az árvíz által okozott károkat tudják mérsékelni az érintettek, az alapvető életszükségleteikhez fontos tárgyakat tudják megvásárolni. Emellett az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen elkezdték a fertőtlenítőszerek kiosztását, és tartós élelmiszer is érkezik a térségbe - összegezte.