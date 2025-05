Kijev: az oroszok megszegték Putyin tűzszünetét

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy a megyeszékhelyen, Herszonban egy férfi életét vesztette orosz dróncsapás következtében a reggeli órákban. A megye más településein még két civil sebesült meg. Az orosz hadsereg lakóövezeteket támadott a térség településein, négy családi házban okoztak károkat.

A Donyeck megyei kormányzói hivatal szombaton arról adott hírt, hogy előző napi orosz támadásokban meghalt két civil, további kettő pedig megsérült. Károk keletkeztek 18 lakóházban, köztük egy többszintes épületben és egy gázvezetékben.

Az ukrán 34. önálló gépesített lövész zászlóalj katonái fotókat tettek közzé a Facebookon a Harkiv megyei Vovcsanszk városról, ahol pontosan egy évvel ezelőtt kezdődött meg az orosz offenzíva. A fényképeken látható, hogy a város szinte a földdel vált egyenlővé, az épületeket lábazatukig rombolták le a bombázások.

This is what the city of Vovchansk in the Kharkiv region, where the Russian offensive began exactly a year ago, looks like.



For a year, the city was practically razed to the ground - the difficult conditions of urban combat turned into almost impossible.



Where are almost 20… pic.twitter.com/SBBOR2d9p2