Robbanások után tűz ütött ki egy angliai ipari parkban - videó

A The Mirror brit újság tudósítása alapján az Index számolt be arról, hogy tűz ütött ki az angliai Blackburn város délkeleti részén. Egy gyárban csaptak fel a lángok. Az érintett területet és a környékét lezárták.

A helyi tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy a tűzről szóló riasztást éjjel kapták, sérültekről egyelőre nem érkezett információ. A közelben található kórház zavartalanul működik.

?Large fire in #blackburn multiple fire engines on scene, been ongoing for over an hour. they are still trying to put it out. pic.twitter.com/VgMfWsO5hn