Már francia Mirage-ok is védik Ukrajnát - videó

a Mirage 2000 gépek egy hónapja érkeztek meg Ukrajnába, és ez volt az első bevetésük. A légierő hozzátette, hogy amerikai gyártású F-16-os vadászgépek is részt vettek a védekezésben. Mint korábban a légierő közzétette, több mint 260 rakétával és drónnal mért csapást Oroszország az éjjel Ukrajnára. A légvédelem megsemmisített 34 ellenséges rakétát és száz drónt, az utóbbiból 86 pedig nem érte el célját.

A déli Herszon megye ügyészi hivatala közölte, hogy délelőtt az orosz erők tüzérségi tüzet nyitottak a régióban lévő Mikilszke településre, a támadásban egy 65 éves férfi életét vesztette.

For the first time since their arrival last month, French Mirage 2000 fighter jets took to the skies over Ukraine, engaging Russian forces in a nighttime battle, according to the Ukrainian Air Force.



They weren’t alone. American F-16s joined the fight, marking a significant… pic.twitter.com/baF1s39pJa