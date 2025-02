Gálik Zoltán: Donald Trump már az oroszok által elfoglalt területek ügyében is finomabban fogalmaz

Helyi idő szerint csütörtök éjjel megérkezett a marylandi Andrews egyesített támaszpontra és pénteken Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Várhatóan aláírják az Ukrajnában található ásványkincsekről szóló megállapodást.

Sokan felvetették, hogy Donald Trumpnak egyfajta tárgyalási stílusa az, hogy túl sokat kér, amiből tud engedni, hiszen például az Ukrajnának adott segélyek, katonai támogatások ötszörösét szerette volna eredetileg viszontlátni a ritkaföldfémekben. Az ukrán elnökre vonatkozóan is voltak váratlanul kritikus kijelentései. Eddig arról beszélt, hogy a gazdasági megállapodásnak nem részei a biztonsági garanciák, holott az ukránok mellett mások is ennek belefoglalását kívánják, többek között ezért utazott oda Keir Starmer brit miniszterelnök is.

A csütörtöki megbeszélések után Donald Trump már egy kicsit finomabban fogalmazott Volodimir Zelenszkij irányába is, bátraknak titulálta az ukránokat, és saját magát kifigurázva mondta, hogy nem is emlékszik rá, hogy diktátornak nevezte volna az ukrán elnököt. Arról is beszélt, hogy a pénteki tárgyaláson mindenképpen szóba kerül majd az, hogy az Amerikai Egyesült Államok milyen hosszú távú elkötelezettségeket tud majd egyrészt a béketeremtés, másrészt pedig a békefenntartás irányába tenni – értékelt az InfoRádióban Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Hozzátette: halványan tehát már a találkozó előtt is látni, hogy az a nagyon hamar és nagyon odaszóló amerikai külpolitika, amit Donald Trump az elmúlt hónapban képviselt, sok tekintetben finomodott.

Donald Trump megjegyezte azt is, hogy amerikai állampolgárok fogják kitermelni majd Ukrajnában a szóban forgó ásványkincseket, és akkor Oroszországnak eszébe sem jut, hogy megtámadja Ukrajnát. Gálik Zoltán szerint óriási kérdés egyelőre, hogy mi is szerepel majd a megállapodásban: pontosan hogyan fognak az amerikai vállalatok részt venni a kitermelésben, milyen beruházási, beruházásvédelmi egyezmények lesznek, illetve, hogy egyáltalán hogyan fog a megállapodás gazdasági oldala kinézni. Érdekességként említette Donald Trump azon nagyon határozott kijelentését pár héttel ezelőttről, miszerint azok a területek, amelyeket Oroszország elfoglalt, semmiképpen nem foglalhatók vissza. Ebben az ügyben is egy kicsit finomabban fogalmazott most már, közölve: meglátja, hogy mit lehet ezen a területen tenni – idézte fel a Budapesti Corvinus Egyetem docense.