Volodimir Zelenszkij alkut kötne Donald Trumppal

Volodimir Zelenszkij a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy "ha alkuról beszélünk, akkor kössünk alkut." Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajna "nem odaadja" erőforrásait, hanem partnerséget ajánl az Egyesült Államoknak.

Az ukrán államfő azt mondta, hogy "az amerikaiak segítettek a legtöbbet, ezért az amerikaiaknak kell a legtöbbet keresniük. Elsőbbséget kell kapniuk, amit meg is fognak kapni. Erről is szeretnék beszélni Trump elnökkel" - mondta a Reuters hírügynökségnek. Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy

a két ország Ukrajna hatalmas földalatti tárolóinak használatáról is tárgyal, ahol amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) tárolnának.

Az ukrán elnök az interjú során bemutatott egy térképet Ukrajna ásványlelőhelyeiről. Azt mondta, ezeknek kevesebb mint 20 százaléka, a ritka földfémlelőhelyeknek ugyanakkor a fele a jelenlegi harcvonalak orosz oldalán található. Az ukrán elnök szerint Oroszország ezeket az erőforrásokat megnyitja szövetségesei, Észak-Korea és Irán előtt, amelyek amerikai esküdt ellenségei.

Elmondta, hogy Ukrajna rendelkezik Európa legnagyobb titánkészletével, ami nélkülözhetetlen a légi közlekedésben és az űriparban, valamint az atomenergiához és fegyverekhez használt urániumhoz. A titánlelőhelyek nagy része Ukrajna északnyugati részén található, távol a harcoktól.

Az interjú során az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy még azelőtt találkozhat Donald Trumppal, mielőtt az Egyesült Államok elnöke leülne tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert "különben ez Ukrajna nélküli, Ukrajnáról szóló párbeszédnek tűnik".

Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy részt kíván venni a február 14-16 között tartandó müncheni Biztonsági Konferencián, ahová az amerikai elnök oroszországi és ukrajnai különmegbízottját, Keith Kelloggot is várják.

Az ukrán államfő a hírügynökségnek elmondta azt is, hogy a jövő héten elindítanak egy különleges programot, amivel érdekeltté kívánják tenni a 18 és 24 év közötti fiatalokat, hogy vállaljanak katonai szolgálatot. "Ez egy különleges szerződés, ami sok kedvezményt biztosít nagyon nagy pénzbeli támogatással. A részleteket a közeljövőben, a napokban hozzák nyilvánosságra - tette hozzá Volodimir Zelenszkij, aki szerint ez "nem mozgósítás", hanem felajánlás azoknak, "akik önként akarnak szolgálni".