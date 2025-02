Elmeháborodott vandál pusztított a Vatikánban - videó

A közösségi oldalakon péntek este terjedtek el a bazilikában tartózkodóktól rögzített felvételek. Egy férfi, hátizsákkal a vállán, felmászott a főoltárra, letépte az oltárt borító fehér terítőt, majd a földre döntötte az oltáron sorakozó hat gyertyatartót.

A bazilika biztonságát felügyelő őrök azonnal intézkedtek, és a férfit a földre teperték. A Vatikán által közölt információk szerint az elkövető román állampolgárságú.

BREAKING:



A man climbs altar, terrorizing churchgoers at the Vatican and desecrating St. Peter's Basilica.



Pray for this lost soul and for an end to anti-Christian bigotry. pic.twitter.com/gt1lRw5tpj