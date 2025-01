Csúnyán átverték a koreai katonákat az oroszok - állítják az ukránok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton tudatta, hogy az orosz területre behatoló ukrán csapatok elfogtak két sebesült észak-koreai katonát, a hadifoglyokról pedig fényképet is közölt.

Az SZBU vasárnapi közleménye szerint a 20-as éveikben járó két észak-koreai katonát, mivel nem beszélnek ukránul, oroszul és angolul sem, tolmácsok segítségével hallgatták ki a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálattal együttműködve.

A katona azt mondta, tavaly ősszel kapta az okmányt, amikor néhány észak-koreai egység egyhetes, az orosz erőkkel közös kiképzésen vett részt

Az orosz katonai azonosítóval rendelkező hadifogoly azt mondta, hogy 2005-ben született és 2021 óta szolgál az észak-koreai hadseregben. Elfogott társáról pedig úgy tudni, 1999-ben született, és 2016-ban sorozták be a kommunista ország hadseregébe, ahol felderítő mesterlövésznek képezték ki – számolt be az ukrán titkosszolgálat.

Az SZBU videofelvételt is közzétett, amelyen feltehetően a két elfogott sebesült katona látható. "A külföldiek közvetlenül elfogásuk után megkaptak minden szükséges orvosi ellátást. Fogva tartásuk megfelelő körülmények között, a nemzetközi jog követelményei alapján zajlik" – jelentették ki.

???? Captured North Korean soldier reveals "significant" DPRK losses in Russia, South Korean intelligence confirms. Ukraine captured two North Korean soldiers in the Kursk region, now confirmed by South Korea's NIS. One soldier detailed heavy casualties among DPRK troops fighting… pic.twitter.com/TwaZSiciMT