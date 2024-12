Szorul a hurok Szíriában - elesett Hama

A Hajat Tahrír as-Sám (HTS) nevű dzsihadista csoport és a vele szövetséges szervezetek - saját beszámolójuk szerint - a város északkeleti részén levő kerületeket és a központi börtönt is elfoglalták, ahonnan több száz fogvatartottat szabadítottak ki.

A szíriai hadsereg megerősítette, hogy a lázadószervezetek behatoltak Hamába, és a kormányerők a lakosság védelme, illetve a városi harcok megakadályozása érdekében a városon kívülre csoportosították át csapataikat.

"Az elmúlt órák alatt, miközben az összecsapások egyre fokozódnak katonáink és a terrorista csoportok között, és sorainkban nő a mártírok száma,

ezek a csoportok súlyos veszteségeik ellenére képesek voltak behatolni több irányból a városba"

- írta közleményében a védelmi tárca. "A polgári lakosság életének védelmében a Hamában állomásozó katonai egységeket átcsoportosították és a városon kívülre telepítették" - tették hozzá. A hadsereg mindazonáltal megfogadta, hogy visszafoglalja az összes olyan területet, ahova a "terrorista csoportok behatoltak".

The city of Hama has fallen.



Assad is out and the rebels control the city. pic.twitter.com/w3JQq2EWEi