Százezrek vonultak a varsói függetlenség napi meneten - videó

A szervezők szerint idén rekordmagas volt a részvétel, 250 ezren vonultak fel, sőt a TV Republika konzervatív hírtelevízió szerint akár 350 ezer is lehetett a résztvevők száma. A kormánypárti vezetésű varsói főpolgármesteri hivatal 90 ezer résztvevőt említett.

November 11-e, a függetlenség napja a legnagyobb nemzeti ünnep Lengyelországban. Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát. Az ebből az alkalomból a nemzeti körök által hagyományosan megtartott menet résztvevői, köztük sok fiatal és számos gyermekes család nemzeti zászlók alatt, hazafias jelszavakat hangoztatva vonultak át a belvároson át, a Poniatowski hídon a Visztula túlsó partjára, a Nemzeti Stadionhoz.

Europe’s largest annual conservative event is taking place right now in Warsaw, Poland.



Between 150 000-300 000 Poles take part in the Polish Independence Day March on November 11th every year.



This is how it looked like last year ?? pic.twitter.com/6k3G5dyhFH