Felrobbant egy orosz ellenőrzésű területen lévő gát, súlyos következményei lehetnek - videók

Kedd hajnalban felrobbant a dél-ukrajnai Noha Kahovkában található gát - írta a Reuters. A hatalmas, még a szovjet időszakból származó gát átszakadása miatt özönvíz fenyegeti a környező országrészeket. A gát mögött 18 köbkilométeres tározó van, amely a 2014-ben Oroszország által elcsatolt Krím-félszigetet és a szintén orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizhzsja atomerőművet is ellátja vízzel.

A Kahovka vízierőmű gátja 30 méter magas és 3,2 kilométer hosszú. 1956-ban épült a Dnyipro folyón, Herszon közelében.

A közösségi médiában megjelent ellenőrizetlen videókon heves robbanások sorozata látszik a Kahovka-gát körül. Más videók azt mutatják, ahogy a víz átömlik a gát maradványain, miközben döbbenten nézik a történteket a szemtanúk. Már az elárasztott területekről is megjelentek képsorok.

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

For your understanding, the volume of water in the Nova Kakhovka reservoir is about equal to the Great Salt Lake in Utah. The dam has been blown up. Imagine the scale of damage and destruction to nearby villages and towns. pic.twitter.com/2BbEDkuWtf — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Ok now we have confirmation pic.twitter.com/nrkctOcjsg — ayden (@squatsons) June 6, 2023

In the meantime, footage appeared showing that Nova Kakhovka is already flooding. pic.twitter.com/6FWUTWFlbM — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Another video of the destroyed dam in Nova Kakhovka. It is not yet clear if there was an explosion or missile arrival. pic.twitter.com/gEZP9Y02by — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

"A Kahovka-gátat az orosz megszálló erők robbantották fel" - közölte kedden az ukrán fegyveres erők déli parancsnoksága a Facebook-oldalán.

Orosz hírügynökségek szerint az orosz erők által ellenőrzött gát tűzérségi támadásban semmisült meg, egy orosz tisztviselő szerint ukránok követtek el "terrortámadást".

Olekszandr Produkin herszoni kormányzó szerint megkezdték az evakuálást azokban a falvakban, amelyek víz alá kerülhetnek. Az Index szerint Anton Herascsenko ukrán belügyminiszteri tanácsadó pedig arról számolt be, hogy

a víz szintje 5 órán belül „kritikus” tartományba érhet.

Egyben felszólította a megszállt területeken élőket is arra, hogy meneküljenek el a veszélyeztetett helyekről.

Units of the National Police and the State Emergency Service of the Kherson oblast were alerted to alert and evacuate the civilian population from potential flooding zones on the right bank of the Dnipro River.

Namely: the villages of Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka,… pic.twitter.com/Vc1zs7Ad9G — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

A TASZSZ orosz állami hírügynökség katasztrófavédelmi források alapján azt írta, hogy mintegy 80 települést önthet el a víz. Azt, hogy pontosan mely települések érintettek, egyelőre nem sorolták fel. Az ukránok eddig név szerint Mikolajivka, Olhivka, Lijovo, Tjahinka, Ivanivka, Tokarivka, Ponitativka, Pridniprovszke és Szadova településeket sorolták fel a veszélyeztetettek közt.