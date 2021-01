Percről percre - a koronavírus-járvány pénteki hírei

2021.01.29. 08:10 Orbán Viktor: a kínai vakcinában bízom a legjobban Ha lesz kínai vakcina, húsvétkor új helyzetben találhatjuk magunkat - fogalmazott a miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában. A jövő héten új szakaszba lép az oltás Magyarországon, és büntetés vár azokra, akik kinyitják vendéglátóhelyüket hétfőn.

2021.01.29. 08:08 Újabb állítás egy gyártótól A koronavírus nemrégiben Angliában azonosított új variánsával szemben is magas hatékonyságúnak bizonyult a nagy-britanniai klinikai próbákon a Novavax nevű amerikai gyártó kísérleti oltóanyaga - közölte csütörtök este a vakcinát kifejlesztő cég. Boris Johnson brit miniszterelnök jó hírnek nevezte az eredményt. A Novavax Londonban ismertetett közleménye szerint a 15 ezer résztvevővel elvégzett nagy-britanniai vizsgálat kimutatta, hogy a Covid-19 betegséget okozó koronavírus eredeti változatával szemben a vakcina 95,6 százalékos, az új brit variánssal szemben 85,6 százalékos hatékonyságú. A cég számítási módszertana alapján a Novavax oltóanyag hatékonysága a vizsgálati csoport összességére vetítve 89,3 százalékos. A vállalat közölte: a vizsgálatsorozatban 18 és 84 év közötti életkorú önkéntesek vettek részt, 27 százalékuk 65 évesnél idősebb. A brit kormány karácsony előtt jelentette be az új koronavírus-variáns azonosítását. A vizsgálatok adatai szerint a variáns - amely kezdetben mindenekelőtt Londonban és Délkelet-Angliában terjedt - 30-70 százalék közötti mértékben lehet fertőzőképesebb a korábban azonosított típusnál. A Novavax az első olyan oltóanyag, amely az alkalmazási próbaszakasz idején bizonyult magas hatékonyságúnak az új koronavírus-variánssal szemben. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) által eddig jóváhagyott vakcinák mindegyikének klinikai próbái már lezárultak, amikor a brit kormány bejelentette az új koronavírus-variáns azonosítását. Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója azonban minapi sajtótájékoztatóján közölte: a vizsgálati eredmények alapján a Nagy-Britanniában már forgalomba került oltóanyagok is ugyanolyan hatékonyak az új vírusváltozattal szemben, mint az először felbukkant koronavírus-variáns ellen. Az MHRA eddig a Pfizer és a BioNTech, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca, valamint a Moderna vakcináinak nagy-britanniai forgalmazását engedélyezte. A december 8-án kezdődött nagy-britanniai oltási kampány az első két oltóanyaggal folyik, az amerikai Moderna vállalat vakcinája várhatóan tavasszal érkezik. Clive Dix, a brit oltási kampány szervezésére alakult kormányzati munkacsoport elnöke a Novavax beszámolója utáni nyilatkozatában látványosnak nevezte a vakcinával folytatott próbák eredményeit. Kiemelte: különösen biztató, hogy az oltóanyag az újonnan felbukkanó variánsokkal szemben is magas hatékonyságú. Boris Johnson miniszterelnök csütörtök éjjeli Twitter-bejegyzésében jó hírnek nevezte, hogy a Novavax vakcinája a nagy-britanniai próbákon magas hatékonyságúnak bizonyult. Johnson közölte: a brit gyógyszerfelügyelet elkezdi az oltóanyag vizsgálatát, és engedélyezés esetére a brit kormány máris 60 millió dózist lekötött ebből a vakcinából. A nagy-britanniai forgalmazásra szánt Novavax oltóanyag-dózisokat az északkelet-angliai Stockton városában gyártják majd. A brit kormány eddig hét gyártótól csaknem 370 millió adag oltóanyagot rendelt. A hivatalos célkitűzés az, hogy február 15-ig a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja - 16 millió ember - megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát, őszre pedig a teljes felnőtt brit lakosság részesüljön a vakcinából. A brit egészségügyi minisztérium csütörtök este ismertetett adatai szerint országszerte eddig 7 447 199-en részesültek az oltás első adagjában, 476 298-an a második dózist is megkapták. (MTI)

2021.01.29. 07:28 Féktelen Brazília Kilencmillió fölé emelkedett csütörtökön a koronavírussal fertőzöttek száma Brazíliában - közölte az egészségügyi minisztérium. A tájékoztatás szerint az elmúlt napon 61 811 új esetet regisztráltak, és ezzel 9 058 687-re nőtt a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma. Huszonnégy óra leforgása alatt 1386-an haltak meg, és ezzel 221 547-re nőtt azoknak a száma, akik belehaltak a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. Százezer lakosra 4311 fertőzött és 105 halott jut a legnépesebb, 210 milliós latin-amerikai országban. Brazíliában 2020. február 26-án regisztrálták az első fertőzéses esetet. Jelenleg Brazília a világ országai közül a harmadik helyen van az Egyesült Államok és India után a fertőzöttek számát illetően, a halottak számában pedig csak az Egyesült Államok előzi meg. Jair Bolsonaro brazil elnök - aki néhány hónapja maga is átesett a Covid-19-en, de sokáig nem vette komolyan a járványt, és azt hajtogatta, hogy nem fogja magát beoltatni - csütörtökön fogadkozott, hogy rövid idő alatt beoltanak mindenkit az országban. A kormány tavaly szeptember óta több gyógyszergyártóval írt alá szerződést, és a vakcinák lassan megérkeznek az országba - tette hozzá. Bolsonaro az elmúlt hetekben szemlátomást hangnemet váltott a járványkezeléssel kapcsolatos nyilatkozataiban, amit hírügynökségek azzal hoznak összefüggésbe, hogy az oltóanyag hiánya és a súlyos második járványhullám miatt egy hónap alatt jelentősen megcsappant a támogatottsága. A hatóságok csak hétfőn kezdték meg a lakosság tömeges oltását, de közben megjelent az országban a vírus egy fertőzőbb változata. (MTI)

2021.01.29. 07:59 A csehek nem engednek Tovább szigorította a koronavírus-járvány elleni óvintézkedéseket csütörtökön a cseh kormány. A döntés oka, hogy több mint két hét után megállt a járványhelyzet mérsékelt javulása, és néhány mutató újra romlani kezdett. A legfőbb konkrét ok, hogy megállt a kórházakra nehezedő nyomás csökkenése. A kórházban kezeltek száma már egy hete állandóan hatezer, míg a súlyos esetek száma ezer körül mozog. Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint az óvintézkedéseket csak akkor fogják mérsékelni, ha a kórházban kezeltek száma 3000 alá esik. Ilyen helyzet legutóbb október közepén volt. A cseh kormány csütörtöki döntése szerint a kereskedelmi szálláshelyek csak a szolgálati utakon lévőket fogadhatják, és ezt hivatalos iratokkal kell bizonyítani. A hatóságok megszigorítják az ellenőrzéseket. A családok látogathatják saját üdülőházaikat, de idegeneket nem fogadhatnak. A síközpontok zárva maradnak, és tovább korlátozták a kórházi látogatásokat is. Az új intézkedések pénteken éjfélkor lépnek életbe. Elhalasztották az iskolák február elejére tervezett részleges megnyitását is. Jelenleg csak az általános iskolák első és második osztályos tanulói vesznek részt tantermi oktatáson. Péntektől kezdve a cseh lakosok már háromnaponta mehetnek ingyenes antigéntesztre. Eddig ez ötnaponta volt lehetséges. Ez az intézkedés összefügg azzal is, hogy Németország megszigorította az ott dolgozó cseh vendégmunkások a határátlépését. A Szászországban dolgozó és naponta ingázó csehek hetente két alkalommal, míg a Bajorországban dolgozók kétnaponta kötelesek új negatív koronavírus tesztet felmutatni a határon. A prágai sajtó szerint naponta mintegy hatvanezer cseh jár át Németországba dolgozni. "A kormány nem engedheti meg magának, hogy alábecsülje a helyzetet" - jelentette ki a rendkívüli kormányülés utáni sajtótájékoztatón Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke. Andrej Babis miniszterelnök súlyosnak nevezte a helyzetet, s szerinte a közeli napokban javulás nemigen várható. Babis és Hamácek is felhívta a lakosságot, hogy tanúsítson nagyobb fegyelmet és következetesebben tartsa be az elrendelt óvintézkedéseket. Csehországban október eleje óta szükségállapot és éjjeli kijárási tilalom van érvényben. A boltok és a szolgáltatások zárva, illetve korlátozva vannak. Az arcmaszkviselés kötelező. (MTI)

2021.01.29. 07:58 Olaszország a padlón Olaszországban átütemezték a vakcinázást az oltóanyag-szállítmányok késése miatt, miközben a halottak száma túllépte a 87 ezret az egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint. Pontosan egy évvel ezelőtt érkezett meg Rómába az első betegek között nyilvántartott kínai házaspár. A halottak napi száma továbbra is négyszáz felett van, és elérte a 87 381-et. Január elseje óta több mint 12 ezer beteg veszítette életét. A novembertől bevezetett korlátozások, valamint a karácsonyi ünnepek alatti teljes zárlat eredményeként a járványgörbe lefelé ível. Fokozatosan csökken a kórházban kezelt Covid-19 betegek száma, de továbbra is megközelíti a fél milliót az aktív fertőzötteké. Az ország területét jelenleg is magas, közepes és alacsony fokozatú veszélyességi zónákra osztják vörös, narancssárga és sárga jelöléssel. Pénteken jelentik be az egyes régiókat érintő újabb szigorításokat és oldásokat: az előrejelzések szerint vörös zónában a déli Szicília és az északi Bolzano marad, miközben Lombardia feloldhatja az eddigi zárlatot. Róma városa szintén enyhítést vár, és ha a járványadatok alapján sikerül alacsonyabb kategóriába kerülni, a presszók, éttermek, valamint a múzeumok megnyitására készül. Olaszország elsőként lépte át az egymilliós vakcinázási küszöböt Európában. A szállítmányok késése miatt azonban az oltás megtorpant. A nyolcvan éven felettiek februártól tervezett tömeges oltását egyelőre elhalasztották. December 27. óta valamivel több mint kétmillió adag vakcina érkezett, ebből több mint 1,6 millió személyt oltottak be, közöttük több mint 338 ezren jutottak második dózishoz. Pierpaolo Sileri egészségügyi államtitkár korábbi kijelentése szerint a római kormány nem lép jogi útra a vakcinák késése miatt, miután a gyógyszercégek a szállítmányok újraindítását ígérték. A Gimbe egészségügyi kutatóintézet számításai szerint, ha újraindul a vakcina érkezése, március végéig több mint 16,5 millió oltóanyagot várnak az országba, beleszámítva az Európai Gyógyszerügynökség által még nem engedélyezett AstraZenecát is. Az egészségügyi tárca bejelentése szerint az év végéig több mint száz millió adag vakcinát rendeltek. Tavaly január 28-án érkezett meg Rómába az a kínai turista házaspár, akik másnap észrevették magukon az új koronavírus tüneteit. Szállodájukból a fertőző betegségekre szakosodott Spallanzani kórházba szállították őket, amely azóta is a legnagyobb járványkórháznak számít. A Vuhanból származó kínai férj és feleség hónapokig tartó kezelés után tért vissza hazájába. Olaszország január 31-től azóta is tartó egészségügyi vészhelyzetet rendelt el, és felfüggesztette Kínával az egyenes légi járatokat. A járvány terjedését Rómában várták, de február 20-án a lombardiai Codogno kórházában azonosították az első olasz beteget, akivel elindult a járvány első hulláma. (MTI)

2021.01.29. 07:56 Világtérkép A világon 101 433 989 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 190 464, a gyógyultaké 56 022 866 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai szerint. Egy nappal korábban 100 852 176 fertőzöttet tartottak nyilván, a halottak száma 2 173 965, a gyógyultaké 55 745 011volt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 25 761 984 fertőzött volt, és 433 052-en haltak meg. Indiában 10 701 193 fertőzöttet, 153 847 halálos áldozatot és 10 373 606 gyógyultat jegyeztek fel. Brazíliában 9 058 687 fertőzöttről, 221 547 halálos áldozatról és 7 979 513 gyógyultról tudni. Az Egyesült Királyságban 3 754 448 a fertőzöttek száma, és 103 324-en haltak meg a betegségben. Oroszországban 3 752 548-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 70 533-ra, a gyógyultaké pedig 3 194 825-re emelkedett. Franciaországban 3 166 145 fertőzöttet és 74 601 halálos áldozatot tartanak nyilván. Spanyolországban 2 705 001 fertőzöttet és 57 806 halálos áldozatot regisztráltak. Olaszországban 2 515 507 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 87 381, és 1 953 509-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Törökországban 2 457 118 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 25 605. Németországban 2 194 562 a fertőzöttek száma, 55 450 a halottaké, 1 915 501-en meggyógyultak. Kolumbiában 2 065 575 fertőzöttet és 52 913 halálos áldozatot tartanak nyilván. Argentínában 1 905 524 a fertőzöttek és 47 601 a halottak száma. Mexikóban 1 825 519 az igazolt vírusbetegek és 155 145 a halottak száma. Lengyelországban 1 496 665-en megfertőződtek, 36 443-an meghaltak, 1 250 892-en felépültek a kórból. A Dél-afrikai Köztársaságban 1 437 798 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, 43 105-en meghaltak, 1 272 197-en pedig felgyógyultak. Iránban 1 398 841 fertőzöttet, 57 736 halálesetet és 1 189 975 gyógyultat tartanak számon. Ukrajnában 1 247 674 fertőzöttről tudni, 23 469-en meghaltak, 1 026 464-en felgyógyultak. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 99 746 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4813 halálos áldozatot és 92 223 gyógyultat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan közép-kínai nagyvárosból terjedt el. (MTI)

