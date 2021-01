Moszkva 100 millió adag vakcinát tud küldeni az EU-ba

A Szputnyik V vakcinából 50 millió ember beoltásához szükséges 100 millió adagot tudna Oroszország szállítani az Európai Unióba 2021 második negyedévében - közölte a Twitteren az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI).

Az RFPI szerint ez akkor válna lehetővé, ha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyná az oltóanyagot és Oroszországban addigra befejeződne a lakosság tömeges vakcinációjának alapszakasza.

Az orosz szuverén alap rámutatott, hogy

a Szputnyik V használatát eddig 15 országban hagyták jóvá,

és a vészhelyzeti felhasználás engedélyeztetéséhez szükséges dokumentációt december 22-én az EMA-hoz is benyújtották.

Korábban az Európai Bizottság elismerte, hogy az unió tagállamai rendkívüli közegészségügyi szükségleteik kielégítésére jogosultak a maguk számára olyan oltóanyagokat jóváhagyni és beszerezni, amelyek nem rendelkeznek európai tanúsítvánnyal. Ebben az esetben a tagállamok a vakcinát csak a saját területükön alkalmazhatják és nem adhatják tovább vagy értékesíthetik más tagállamoknak.

Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 19 238-cal 3 813 048-ra emelkedett pénteken közzétett hivatalos adatok szerint. A növekmény 0,51 százalék, az új esetek 11,5 százaléka tünetmentes.

Az aktív fertőzöttek száma 485 401, a halálos áldozatoké 534-gyel 72 185-re, a felépülteké pedig 26 204-gyel 3 255 462-re emelkedett.

Az országban a járvány kezdete óta több mint 101,1 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 411 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 643 433 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

A Szputnyik V-ből a magyar kormány nagy mennyiségben rendelt - jelentették be még a múlt héten. Az orosz koronavírus-vakcina csak akkor használható fel Magyarországon, ha annak minden tételét megfelelő minőségűnek találja a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumi vizsgálata. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet közlése szerint vizsgálat körülbelül 3 hetet vesz igénybe. Az intézet hangsúlyozta, hogy a bő kéthónapos értékelői munkát és a gyártóhely megtekintését követően engedélyezte az oltóanyag veszélyhelyzeti behozatalát és alkalmazását. Munkatársaik a vakcina gyártási körülményeinek ellenőrzése során modern és jól felszerelt gyárat láttak, ahol garantált a minőség biztosítása, és minden, a gyártást illető kérdésükre is választ kaptak. Jön az egydózisú Szputnyik light Februártól lesz elérhető a koronavírus elleni, orosz gyártmányú egydózisú Szputnyik light vakcina - közölte Twitter-oldalán pénteken a Szputnyik V oltóanyag gyártója.



Kirill Dmitrijev, az orosz oltóanyagok kifejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója korábban közölte, hogy az alap finanszírozza a "Szputnyik light", a Szputnyik V egykomponensű változatának klinikai tesztelését is. Mint mondta, ez az oltóanyag hatékony átmeneti megoldást jelenthet sok, a járvány által erősen sújtott ország számára. Dmitrijev szerint már most nagy érdeklődés van az egykomponensű vakcina iránt.

Alekszandr Gincburg, a Covid-19 elleni első, Szputyik V elnevezésű orosz vakcinát kifejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója szerint a Szputnyik light esetében három héten belül alakul ki immunitás.

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov