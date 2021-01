Valószínűsíthető, hogy a koronavírus elleni oltások a friss variánsok ellen is hatnak, de még mindig rejtély, hogy a fertőzés továbbadásának lehetőségét hogyan befolyásolják - az EMA, az európai gyógyszerügynökség a héten erről tájékoztatta az EP tagjait, írja a MedicalXpress.

Emer Cooke, a szervezet vezetője úgy véli, a dél-afrikai variánssal foglalkozniuk kell még, hogy pontosan meg tudják határozni azt, milyen mértékű is a hatékonyság ezzel szemben. Az oltásokkal kapcsolatosan elmondta, a gyógyszercégek egyelőre még nem kutatták az oltottak fertőzőségének kérdését, ők azonban arra kérték őket, hogy ennek is szenteljenek energiát.

A kérdések égető fontosságúak, mivel az új variánsok terjedésével párhuzamosan egyre több ország vezetett be ismét szigorú utazási korlátozásokat, tartva a törzsek agresszív terjedésétől.

Cooke arról is beszélt, hogy az EMA megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy segítse a gyógyszergyárakat a késedelmes szállítások terén: ez akár azt is jelentheti, hogy

új gyártelepek megnyitását teszik gördülékenyebbé

a cégek számára.

Szóba került a tájékoztatóban az is, hogy milyen típusú döntéssel ad majd az EMA vészhelyzeti forgalomba hozatali engedélyt az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös oltásának. A téma azután lett nagyon aktuális, hogy a német médiában arról jelent meg híradás: a 75 év fölöttiek körében ez az oltás kevésbé hatásos, mint a fiataloknál. A német kormány később tagadta, hogy az információ tőle származhatna, a gyártó pedig tagadta a híreket. Pletykák szerint ugyanakkor az EMA csak 55 év alattiak számára ad majd használati engedélyt ennek az oltásnak.

"Semmilyen előzetes döntést nem fogok megosztani, mert a tudományos és szakértői vita folyamatosan zajlik.

Lehetséges úgy is kiadni egy engedélyt, hogy az egy adott korcsoportra legyen érvényes, de szélesebb tömegekre is ki lehet terjeszteni azt" - fogalmazott enigmatikusan az EMA vezetője. Hamarosan döntenek

A cég már február 7-én szállítana a vakcinából, amennyiben azt engedélyezik.

Az EU ezzel kapcsolatosan arra kíváncsi, hogy megtörténhet-e, hogy a számára lekötött készletből más piacra térítsenek el oltást, amennyiben nehézségek merülnek fel az elosztásban.

