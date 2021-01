Így dolgoznak a WHO szakértői Kínában

A tudósok nem azért érkeztek Vuhanba, hogy felelőssé tegyék Kínát a világjárványért: inkább arra kíváncsiak, pontosan hogyan kezdődött az, mert szeretnék az itt szerzett tapasztalatot felhasználni annak érdekében, hogy a jövő pandémiáit majd sokkal jobban tudjuk kezelni vagy megelőzni, írja a MedicalXpress. Leginkább a vuhani piac vizes részlegéről származó és a vuhani kórházakban begyűjtött minták érdeklik őket, valószínűleg meg is fogják látogatni a piacot, akárcsak más, a járvány szempontjából fontos helyszínt.

Sok helyszín érdekes

A 2003- as SARS-járvány kapcsán megépült Vuhani Virológiai Intézet laborja is nagyon érdekli a kutatócsoport tagjait: itt hatalmas készlet áll rendelkezésre denevérekből szekvenált koronavírusmintákból. Ezt a labort vádolta meg korábban bizonyíték nélkül a Trump-adminisztráció azzal, hogy innen szabadult el az új koronavírus. Szakértők szerint nem lehetséges, hogy a SARS-CoV-2 innen szabadult volna el, mivel annak analízise azt bizonyítja, hogy

nem ember alkotta patogénről van szó.

A labor mellett a kutatók szeretnék meglátogatni a járvány kínai hulláma idején túlterhelt kórházak mellett a helyi járványügyi hatóságot is.

A kezdetek helyszíne

Vuhanban diagnosztizálták az első koronavírusos eseteket, de könnyen lehet, hogy a vírus a 11 milliós nagyvároson kívülről érkezett. A génszekvenálások eredményei szerint a patogén eredete denevérekben keresendő, de valószínűleg egy másik fajon keresztül jutott el az emberig.

2019 decemberében az első megbetegedéseket a vuhani piac vizes részéhez kötötték, ezért az első feltételezés az volt, hogy az ott árusított vadállatok lehettek a felelősök a fertőzésért. Mint később kiderült, a vírus valószínűleg csak terjedni kezdett itt, de máshol keletkezett. Ennek akarnak utánajárni a szakértők, miközben megpróbálják azt is kideríteni, mely állatfaj lehetett a közvetítő denevér és ember között.

Nehéz dolguk lehet

Kérdés persze, mit láthatnak majd a kutatók. Kína tarthat attól, hogy a feltártak alapján nemzetközi kritika éri majd korai járványkezelésüket: az ország maga kevés információt bocsátott eddig rendelkezésre a vírus eredetéről. Az ország szoros kontroll alatt tartja a kínai, a témába vágó kutatásokat, és

nem engedi a helyi szakembereknek, hogy nyilatkozzanak

a médiának. Arról beszélnek inkább, hogy hozzájuk behurcolt vírusról van szó - a kutatók ennek a lehetőségnek is utánajárnak.

A vizsgálat nem hetek vagy hónapok alatt zárul majd le valószínűleg. A SARS-vírus eredetét tíz év alatt sikerült megfejteni, az eboláét pedig máig sem, holott a hetvenes évek óta ismert a létezése. Az időközben megtalált magyarázatok azonban a jövő pandémiáinak kezelésében kulcsfontosságúak lehetnek. Twitteren olvashatjuk, mi történik A WHO Twitter-fiókján is jelzi, mi történik éppen Vuhanban. Marion Koopmans, a csapat egyik tagja is twittel arról, hogyan dolgohatnak. Peter Ben Embarek is rendelkezik fiókkal az oldalon, ezt is érdemes lehet figyelni a későbbiekben.

