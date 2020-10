Rendkívüli csúcstalálkozóra gyűltek össze az uniós tagországok vezetői, hogy csütörtök délután és pénteken megvitassanak számos összetett kérdést.

Az Európai Unió stabilitást akar elérni és kiszámíthatóságot vár a Földközi-tenger keleti medencéjében, emellett teljes szolidaritását fejezi ki Görögországgal és Ciprussal - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a csúcs előtt. Michel elmondta, az Európai Unió és tagállamai érdekeinek védelmére a megbeszélésen számos lehetőség terítékre kerül. Az unió azonban a lehető legpozitívabb hozzáállással kívánja kialakítani álláspontját arról, milyen kapcsolatot kíván ápolni az EU és a világ szóban forgó része között.

Today we will focus on international questions, particularly the Eastern Mediterranean and our relationship with Turkey.



We want more stability & more predictability.



We stand in full solidarity with Greece and Cyprus.#EUCO pic.twitter.com/IBqOoJUOOc — Charles Michel (@eucopresident) October 1, 2020