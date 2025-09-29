Polgár Judit: a sakk egy 1500 éves játék, de kreatív ötletekkel mindig megújítható

A sakk nemcsak sport, hanem gondolkodásmód, kreatív kaland és közösségi élmény is – ebben a szellemiségben rendezik a XI. Polgár Judit Világsakkfesztivált, amelynek a Magyar Nemzeti Galéria ad otthont szeptember 30-án. Az eseményen mutatkozik be a RubikSakk, egy olyan vegyes páros csapatjáték, ami a sakk stratégiai elemeit ötvözi a Rubik-kocka logikai kihívásaival. A rendezvényen a részvétel ingyenes. A részletes programot ezen az oldalon találhatják meg az érdeklődők.

A fesztivált beharangozó sajtótájékoztató után a kétszeres női sakkolimpiai bajnok az InfoRádió kérdéseire is válaszolt.

Mivel készülnek az eseményre és milyen újdonságok várhatók az idei fesztiválon?

Több mint húsz programunk lesz, amelyek közül mindenképpen szeretném kiemelni a közösségi szimultánomat, amely során a világ különböző pontjairól érkező hat közösséggel mérkőzöm meg egyszerre. A világon bárhol lehet majd követni az eseményeket, ugyanis online közvetítés is lesz. Az egyik legismertebb sakk-kommentátor, Tania Sachdev és a sportág berkein belül Gotham Chessként hírnevet szerző, a különböző közösségi platformokon óriási követőtáborral rendelkező Levy Rozman kommentálja majd a szimultánt. Az említett hat közösség között természetesen lesz egy magyar, a Hungarian Stars, de csatlakozni fog egy spanyol is, valamint egy sakkboksz-világbajnok közösség is vállalta a megmérettetést. A Magyar Nemzeti Galériában készülünk egy különleges szülő–gyerek programmal is, ez lesz a Családi expedíció a Sakkpalotában. Nagyon sok játék várja majd a látogatókat, ezeknek a megalkotásában én is részt vettem. Lesz olyan játék is, amit egy nagy kerti sakkon tudunk majd együtt játszani a közönséggel. Nemcsak velem, hanem a nővéremmel, Zsuzsával is találkozhatnak és játszhatnak a vendégeink. Bárki jöhet, tanácsot adhat, ajánlhatja a lépéseket. Azt gondolom, nagyon különleges lesz a Láthatatlan sakkparti is, amit Havadtőy Sámuel festőművésszel, Yoko Ono volt élettársával hoztunk létre, de közreműködött a projektben Ács Péter is, akivel 2002-ben ezüstérmet nyertünk a sakkolimpia nyílt kategóriájában. Ebben a játékban az összes figura egyszínű lesz, tehát úgymond vakon kell játszanunk. Remélem, hogy szórakoztató lesz a nézőknek is, ha követni fogják a schnell játszmákat.

Készülnek egy különleges, új játékkal is, amelyet az idei fesztiválon avatnak fel. Mi ez pontosan?

Ez lesz a RubikSakk-verseny, melynek keretében ötven középiskolás csapat játszik majd vegyes párosban. Tulajdonképpen ötvözzük a sakkot és a Rubik-kockázást, nyolc-nyolc pernyi játékidő áll majd a játékosok, illetve a csapatok rendelkezésére. Elkezdődik a sakkjáték, és egyszer csak megszólal egy hang, ami után nem folytathatja a játékot a párosok azon tagja, aki éppen következne. Ő nem léphet, hanem a társának ki kell raknia a Rubik-kockát. Ha sikerül neki, csak akkor léphet megint. Összesen három ilyen kört kell teljesíteniük a csapatoknak.

Hány érdeklődőre számítanak a szeptember 30-i fesztiválon?

Remélem, hogy a tavalyi eseményhez hasonlóan idén is sok ezer ember eljön. Egy keddi napra esik a rendezvény, de mi tudatosan választottunk egy hétköznapot, mert így reményeink szerint sok iskola, sok diák ellátogathat hozzánk, és a gyermekek a játékokon keresztül megélhetik a sakk csodáját, sokszínűségét, de természetesen várunk minden korosztályt. Aki betéved hozzánk, a különböző művészetek harmóniájában játszhat sakkot, és garantáltan új inspirációkat, felejthetetlen élményeket kap.

Mennyire vált tendenciává az, hogy a sakkot egyre többféle dologgal, játékkal ötvözik? Ezen a fesztiválon sok minden más mellett a Rubik-kocka, a boksz és a szimultán kerül a középpontba. A következő években mi lesz az irány?

Mostanában nagyon sok kísérletezés folyik a sakk világában. Mindenki ismeri a klasszikus sakkot, de már rengeteg variánsa van, amelyeket az online térben is lehet játszani. A korábbi világelső norvég nagymester, Magnus Carlsen kezdeményezésére nemrég megújult formában elindult a freestyle, amit sokan Fischer-sakként ismernek, és Grand Slam-sorozat is van már ebből a játékból. A legtöbb kísérletezés az időkontrollt és a játékformákat változtatja különféle módokon. Idén nyáron Las Vegasban részt vehettem egy olyan versenyen is, amelyen NBA-játékosok játszottak sakkozókkal. Egy jelenlegi vagy korábbi NBA-kosárlabdázó és egy nemzetközi nagymester állt össze. Ezt a versenyt szintén Magnus Carlsen hozta tető alá Derrick Rose segítségével, és a Charlotte Hornets kosarasával, Grant Williamsszel megnyertük a tornát. Sok ilyen kezdeményezés valósul meg, elsősorban természetesen szórakoztató jelleggel. Ebbe a mintázatba beleillik az is, hogy mi a szeptember végi fesztiválon a Rubik-kockát hozzuk össze a sakkal. Ez is egy kísérlet lesz. Egy új játékformát alkottunk meg, hogy minél több embert bevonzzunk a sakk világába.

Fotó: Stiller Ákos/Polgár Judit hivatalos Facebook-oldala

A szervezés és maga a fesztivál is sok elfoglaltsággal jár, de érzelmileg mit jelent önnek, hogy tizenegyedszer is megrendezhetik?

Az egyes programokat, játékokat nagyrészt én gondolom vagy találom ki, tehát aktívan részt veszek a fesztivál szervezésében. Természetesen a segítségemre van egy csapat, és számomra mindig órási élmény, amikor szabadjára engedhetjük a kreativitásunkat és a fantáziánkat. Ott van bennem mindig a kíváncsiság, az érdeklődés az új dolgok iránt, ennek szellemében zajlik a tervezés és a szervezés is. A kreativitás egész életemben meghatározó szerepet játszott, és az ilyen helyzetekben kiélhetem különböző módon – akár a RubikSakk kitalálásával, akár más, izgalmas játékok megvalósításával és különböző közösségek bevonásával. Azt keressük, kutatjuk hogyan lehet olyat alkotni, amivel egy egész napon át tartalmas, emlékezetes időtöltést tudunk nyújtani minden korosztály részére.

Idén is találkozhatnak a nővéreivel a fesztiválra kilátogatók?

Idén csak Zsuzsa lesz itt velünk, ő viszont sok játékban részt vesz majd a rajongók nagy örömére, és természetesen dedikálni is fog.

Milyen távlatai vannak ennek a fesztiválnak a következő évekre?

A sakk egy 1500 évre visszanyúló játék, ami mindig formálódik vagy módosul, az viszont nem változik, hogy mindig élményt, szórakozást ad, miközben komoly sportágként is helytáll. Nem hinném, hogy ne lenne jövője egy ilyen fesztiválnak, hiszen rengeteg lehetőség, újítás rejtőzik még benne. A sakkjátékban sok tartalom és tartalék van. Ez egy sportág, amit sokszor sokan a sport felől közelítenek meg, én azonban az oktatás területén látom a legnagyobb előrelépési lehetőséget.

A mesterséges intelligencia mennyire gyorsíthatja fel a folyamatokat? A sakkban már viszonylag régóta jelen van az MI, de szinte már nincs olyan területe az életnek, ahová ne férkőzött volna be.

Azt hiszem, a mesterséges intelligenciával már mindenki találkozott valamilyen formában, de nagyon változóan értelmezik. Egyesek nagyon félnek tőle, mások nagy reményeket fűznek hozzá, de vannak olyanok is, akiket nem érdekel, és ki akarják rekeszteni az agyukból. Ami nyilvánvaló, hogy az MI a mindennapjaink részévé vált. Szerintem az a legfontosabb, hogy legyünk rugalmasak, és tudjunk alkalmazkodni az új helyzetekhez, amikből pedig ki kell választanunk azokat a dolgokat, amelyek hasznosabbá, jobbá, egyszerűbbé, élménygazdagabbá teszik az életünket a mesterséges intelligencia által. Persze vannak ismeretlen vetületei is, ezért mint ahogy minden más ismeretlen dologba, úgy a mesterséges intelligenciába is belelátunk nagy veszélyeket.

Hosszú ideje szerveznek különféle rendezvényeket. A Világsakkfesztiválnak is volt előrendezvénye a Polgár Sakknap, tavaly pedig a sakkolimpia házigazdája volt Budapest. Összességében hogy látja, hol van ma a sportág helye Magyarországon?

A sakkolimpia hazai megrendezése hatalmas dolog volt a magyar sakkszeretők számára. Csaknem 200 országból látogattak el Budapestre az esemény miatt, amelyen ismét bebizonyosodott, hogy a sakk a mi közös nyelvünk. Az elmúlt 150 évben mindig voltak nagy játékosaink, olyan sakkozóink, akik a világ tíz legjobbja között voltak. Nagy hagyományokkal rendelkezünk a sakk terén is, és vannak jelenleg is tehetséges játékosaink. Remélem, továbbra is komolyan veszik ezt a sportot, és lesznek annyira elszántak és kitartóak, hogy hamarosan ismét elmondhatjuk majd, újra van a világ élvonalában egy magyar sakkozó. Az elmúlt években Rapport Richárd volt a kiváló példa rá, hogy számolni kell a magyarokkal.

A sakk jelenlegi társadalmi bázisa megfelelő létszámú vagy lehet ezt még növelni?

A sakk másképpen kezdett el terjedni az elmúlt évtizedben, mint ahogy a sakk sportág fókuszát nézzük, mert a Sakkpalota programnak köszönhetően, illetve más utakon nagyon sok iskolába bejutott. Persze a sakk már régebben is megjelent az iskolákban, de az utóbbi években még szélesebb körben juttattuk el a gyerekekhez a sportágat. Ez pedig azt eredményezte, hogy sokkal több gyerek sakkozik, sokkal több gyerek ismerkedik meg a játékkal. Nagyon fontos, hogy megkapják a szülői támogatást azok a gyerekek, akik komolyabban szeretnének foglalkozni a sakkal. Az élsportolói lét ugyanis egyfajta elszántságot követel meg, nemcsak a játékot megkedvelő és magasabb szintre vágyó gyerekektől, hanem a szülőktől is. Ez a sportág bizonyos kötöttségekkel jár, hétvégente versenyeket rendeznek, sok időt, energiát kell rá szánni mind a gyerekek, mind szüleik részéről. Nagyon fontos, hogy a szülő higgyen a gyermekében, és támogassa mindenben. Sok teendő, nehézség adódik, meg kell találni a legjobb edzőt, és ezt még megfejelik az anyagiak. Az első lépések olyanok, mint amikor megvesszük a lottószelvényt, utána pedig jön a sok munka, és reménykedünk benne, hogy minden a legjobban alakul.

Nagyon sok munkája van a sakkban kisgyerek kora óta. Milyen tervei vannak a következő évekre? Van-e olyan terve, amelyet akár elmondhat, akár nem, de mindenképpen meg szeretne még valósítani ezzel a sportággal vagy akár mással kapcsolatban?

Én hiszem azt, hogy a sakk nagyon sok jót tud adni az emberiségnek, a gyerekeknek, a közösségeknek, mert egy nagyon erős kapocs és összetartó játék, ami a mai világban esszenciális. A sakk is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek többet találkozzanak egymással, és emberi kapcsolatok jönnek létre általa. Ez egy nagyszerű játék, ami összehoz minket. Az asztalnál egymás szemébe nézünk, játszunk, nevetünk, közben megosztjuk a másikkal a gondolatainkat, érzelmeinket. Ezt nyújtja a sakk, és erre mindenképpen támaszkodunk kell. Vannak bőven további személyes terveim, de ezekről egyelőre még nem szeretnék beszélni, de hamarosan, két-három hónapon belül lesz olyan fejlemény, amit meg fogok majd osztani a nyilvánossággal.

(A nyitóképen: Polgár Judit nemzetközi sakknagymester, a fesztivál megálmodója és Fogarasi Norbert, a fesztivált támogató Morgan Stanley budapesti irodavezetője, FIDE-mesterjelölt sakkozik a Világsakkfesztivál sajtótájékoztatóján a budapesti Four Seasons Hotelben, 2025. szeptember 16-án. Polgár Judit mellett Kántor Kolos korábbi Rubik-kocka versenyző.)