Gyulay Zsolt: a 40. Magyar Nagydíjra minden a helyén lesz, de még nincs vége a fejlesztéseknek

2025 a nagy felújítás éve a Hungaroringen, április végéhez közeledve, hol tartanak a munkálatok?

A munkálatok ott tartanak, ahol kell tartaniuk időarányosan. Már volt egy bejárás az újságíró kollégákkal, mindenki láthatta, hogy lebontták a paddocképületet, illetve a szemben lévő tízezer férőhelyes lelátót a kommentátorfülkékkel. Utóbbit visszaépítik, remélhetően júniusban át tudjuk venni. A paddock épülete nem készül el teljesen, a felső szintje szerkezetkész állapotban lesz, de az előzetes tervekkel ellentétben beüvegezve. A FOM-nak az volt a kérése, és a 40. Magyar Nagydíjat úgy rendezhetjük meg, hogy nem látszódhat, hogy építkezés zajlik, illetve hogy félkész valami. Természetesen lesznek kritikus pontok, nyilvánvalóan az a mi dolgunk, hogy ezt túléljük. Gondolok például a kitelepített versenyirányítási központra, amelyik az ambulancia és a főépület között lesz a 14-es kanyar után, illetve a sajtóközpont is ideiglenes helyen lesz, hiszen a paddocképület, amely Magyarország egyik legnagyobb ilyen egybefüggő épülete, több mint húszezer négyzetméter négy szinten, elképesztő méretekkel, nem lesz teljesen kész.

Mi minden újult meg eddig a létesítményben?

Első körben a közművek, hiszen még az 1985-ös közművek voltak, egy éve volt több csőtörésünk és áramkimaradásunk. A körvezeték kiépítésre került, árambővítés, a közművek, a víz és a vízelvezetések, és minden ilyen, új üvegkábel lett telepítve körbe a pályán, 4400 méteren. A bejárat már tényleg úgy néz ki, mint egy Forma–1-es pálya bejárata, ebben van egy műveleti operatív központ, amikor mondjuk százezer ember van kint egy nap, akkor innen irányít a katasztrófavédelem, a rendőrség, a TEK és minden olyan szerv, amely kezeli a nézőket. Ezzel párhuzamosan kezdődött a második ütem, amelyben a paddocképület és a szemben lévő lelátó, illetve a lelátó mögötti több mint tízezer négyzetméteres közösségi tér készül el, hiszen amióta a Liberty Media átvette Bernie Ecclestone-tól a Forma–1-et, azóta nagyon sok minden változott. Ez nemcsak egy Forma–1-es verseny, hanem egy fesztivál. Minden este szinte ki kell toloncolnunk a bulizó hollandokat, németeket, osztrákokat, hiszen több helyszínen zajlanak az események, színpadok vannak, fellépők, DJ-k. A katasztrófavédelemmel egyeztetve változtattunk, már olyan szűkek voltak a terek és a menekülőutak, hogy a tömeget nem tudtuk kezelni, ez nagyban megváltozott, rengeteg földmunkával. Egy fél hegyet hordtak el onnan, alapvetően kibővült ez a tér, illetve az új nemzetközi tv-bázisnak is lett nagy új tere, amit a külföldiek nagyon jól vettek.

Körülbelül száz nap van a kezdésig. A hátralévő időnek, gondolom, nagyjából a felét hasznosíthatják, és utána az idei versenyre kell fókuszálni. Milyen munkálatok maradnak még erre a nagyjából másfél hónapra?

Mindenhol még valamit csinálnak. Valahol még burkolnak, valahol a boxokban a műgyantát fektetik, van, ahol a külső burkolások zajlanak. A székeket felszerelik az elkövetkezendő hetekben, de például a nagy lelátó fedésében még egy hét hátra van a munkából, rengeteg az emelő kosaras gép. A tizenkét toronydaruból eltűnt először tíz, aztán most még kettő. A fél célegyenes még le van fedve, föl van rá hordva egy védőréteg, parafa került alulra, rá pedig föld, egyelőre még nem lesz újraaszfaltozás. A két alagút a főlelátó és a paddock között már működőképes. Megnyugtattak, hogy egy hónappal ezelőtt még a kivitelezők is idegesebbek voltak, amit nekem nem mondtak, úgyhogy utólag jó, hogy bevallották. Most már nyugodtabbak, azt mondták, de majd lehet, hogy egy hónap múlva kiderül, hogy még ma is idegesek.

Összességében egy picit előrébb járnak a beruházással, mint ahogy tervezték?

Volt előteljesítés, ezt meg is beszéltük. Az első évben is volt, hiszen a depó kiszélesítését előre kellett hozni, mert a felvonulási terület nem lett volna kész. A depónk nagyon kicsi lett. Mivel a főépület 12 méterről 21 méterre lett kiszélesítve, a 4x12-es boxok mérete ma már 7x21 méter, ami FIA-előírás. A Nemzetközi Autómotor Szövetség rengeteg előírásának meg kellett felelni, ennek van egy kézikönyve, annak alapján lett kialakítva a főépület, a depó is, ahova motorhome-ok jönnek. Ez is 19 méterrel lett szélesebb, végre normális parkolók vannak, a régi, halszálkás parkoló helyén most mélygarázsok vannak és tárolók. Elképesztő helyeket kaptunk, nagyot fejlődött az egész. A FOM-osok is csodálkoztak, és nagyon jól nyilatkoztak a fejlesztésekről.

Még milyen feladatok maradnak az idei futam utánra?

Be kell fejezni a paddocképületet, ami rengeteg munka. Be kell telepíteni a versenyirányítási központot, ami a lelke egy ilyen nagy épületnek. Még biztos lesz csomó javítás, 130 hektáron rengeteg a munka. Most gyorsan be kell fejezni, átadni, de amikor visszaveszik, rengeteg javítás, és rengeteg munka lesz még.

A mostani felújítás a 2026-os Magyar Nagydíj előtt néhány héttel teljesen lezárul, vagy utána még lehetnek újabb munkálatok?

Egyelőre az a közbeszerzési eljárás, ami lezárult, erre vonatkozik.

Tehát nagyjából 2026 közepéig?

Attól függ, hogy mikor fejezik be a paddocképületet. Ez a beruházás, ami most van, minimálprogram. Tízezer szék megújul, a többi 46 ezer nem. A többi lelátó a 14-es kanyarban, illetve az 1-es kanyarban nem fog megújulni, illetve hátul, a sikánnál sem történik semmi ilyen. Elképesztően jól néz ki, amikor nagyon elfáradunk, fölmegyünk csapatostul, és ad egy kis erőt mindenkinek, hogy mit is alkotunk az elkövetkezendő 30-40 évre. De az is látszik, hogy mekkora a kontraszt, hiszen van egy modern főlelátónk, de jobbra-balra pedig a régi retró falelátók vannak, ami nagyon rossz érzéssel tölt el, hiszen ez olyan, mint amikor valami nagyon nagyot alkotunk, de úgy érzed, hogy nincs befejezve. Szeretném még, ha hasonló, stadionszerű lelátók lennének a többi helyen is.

2027-re, 2028-ra?

Ez nagyban függ nyilván attól is, hogy hogyan tudjuk érzékeltetni a tulajdonosi joggyakorlónkkal vagy a magyar állammal, hogy nagyon klassz ez a dolog, de természetesen itt még van teendő, egy 130 hektáros területen befejezni az összes munkát, arra a világ pénze nem elég. Nagyon sok mindent lehetne csinálni. S akkor még nem beszéltem arról, hogy milyen jó lenne egy előzési zóna akár, vagy egy alternatív pályacsík, akár a Mansell után, kifelé, amit régen tervezgettünk..

Mennyibe kerül a mostani ütem?

Az első közbeszerzési eljárásban elnyert összeg 78 milliárd forint.

Van-e bármiféle mozgástér még?

Ebben nincs mozgástér, ez ennyi, az információm szerint ez nem is fog változni, úgyhogy szerintem kőkeményen tartjuk mind az ütemet, mind pedig a költségeket.

Hány cég, illetve nagyjából hány ember dolgozott, dolgozik a felújításon?

Két cég konzorciuma ez. Volt, hogy naponta 1500 ember dolgozott, elképesztő sokan dolgoztak mind a főlelátón, mind pedig a paddock épületen. Azt láttam, hogy amikor a főlelátó alsó burkolatát rakták, akkor legalább volt tíz kosaras gép. Ez tényleg olyan építkezés, ahol nem lehet késlekedni, nincs mese. Óriási kötbért kell fizetni, ha nem tudunk végezni.

Európai szinten hová lesz sorolható ez a pálya, amikor a következő év közepére elkészül?

Nagyon nehéz megmondani. Én azt mondtam a kollégáknak, hogy egyrészt mivel ez a pálya megújul teljes mértékben, a Hungaroringnek is meg kell újulnia. Az első lépcsőben a tanpályát, illetve a vezetéstechnikai centrumot, mint külön céget, beolvasztottuk a Hungaroringbe. Már 52 fővel rendelkezünk, nem vagyunk nagy cég, de büszkén mondhatjuk, hogy a világ egyik legismertebb magyar cége a Hungaroring Sport Zrt. Minden olyan szolgáltatással kell rendelkeznünk ezen a gyönyörű szép ingatlanon, amellyel más pályák is rendelkeznek, sőt ki kell emelkedni, mert eddig sem csak Forma–1-et rendeztünk, mindenki tudja, hogy 200-220 napot hasznosítottunk, nagyon komoly cégek, nagyon komoly emberek jöttek, és bérelték ki a pályát, és használták, akár autós cégek, gumis cégek is teszteltek. Voltak nálunk kollektív tesztek is.

Voltak más események is, túraautó-versenyek, DTM, illetve kamionos verseny is.

A legnagyobb bevételt az elmúlt években a filmforgatások hozták nekünk, ne feledjük el a Gran Turismót, Orlando Bloom is itt forgatott, itt volt tavaly Brad Pitt is, itt edzett nálunk, itt is maradt, mert megkért, hogy még hadd maradjon hétfőn-kedden, forgatták a júniusban megjelenő nagy movie-t. Nekünk ezek nagyon jó bevételeket hoznak, és olyan cégek jönnek a Hungaroringre, a pályánkra, amelyek tényleg nagyon tőkeerősek. Nekünk olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, amivel megállunk a magunk lábán, mert büszkén mondhatom azt, hogy olyan sportingatlan vagyunk, amely nem szorul arra, hogy működési vagy szervezési költséget igényeljen a tulajdonostól. Ez szerintem fontos a fenntarthatóság miatt.

Meddig maradhat, meddig biztosítható a Forma–1-es Magyar Nagydíj helye a versenynaptárban akkor, amikor azt látjuk, hogy bizonyos európai pályák aláírnak olyan szerződést is, hogy kétévente kerülnek majd sorra?

Az látszik, hogy az európai pályák szenvednek, nem tudom, hogy miért. Nem mindenhol biztosított a tulajdonosi háttér, amivel a pálya működtetése megoldható. A jogdíjfizetés mindenhol akadozik, nincs olyan egyértelmű tulajdonosi háttér, akár állami, akár önkormányzati, akár tartományi, ami biztosítja azt, hogy hosszú távon ezeket megrendezzék. Illetve küszködnek a jegyeladással is, mert bármilyen meglepő, van, aki például nem tudja eladni a jegyeket. A francia pálya is ezért lépett vissza. Küzdenek a hollandok is, a belgákkal is vannak gondok, bár azért Spa, meg az új holland pálya is fantasztikusra sikerült. A mi pályánk elképesztő adottságokkal rendelkezik. Mivel jövőre lesz 40 éves a Hungaroring, 2026-ra szerettünk volna egy olyan filmet, ami megemlékezik arról, hogy hogy került ide a Forma–1. Óriási, szerintem hollywoodi sztori. Már elkezdtük azokkal megcsinálni a riportokat, akik még élnek, Ecclestone, Rohonyi Tamás, olyan szereplők, akik emlékeznek arra, hogy a nyolcvanas évek elején hogy döntötték el Monacóban azt, hogy az akkori vasfüggöny mögé jönnek. Bernie Ecclestone és Rohonyi Tamás fölszállt a gépre, elment Moszkvába, és elkezdték mondani, hogy akarnak a Vörös téren Forma–1-et. Gyorsan megkapták ott, hogy ez rossz ötlet, úgyhogy nagyon gyorsan eljöttek, és akkor Rohonyi Tamás megfűzte Ecclestone-t, hogy szálljanak le Budapesten, nézzenek körül. Így került kiválasztásra Mogyoród mellett a völgy. Elképesztően érdekesek ezek a riportok, és remélem, hogy elkészül belőle a film, ami szerintem már magyar történelem.

A jövő évre számíthatunk erre?

A jövő évben, remélem, hogy be tudjuk mutatni, mert tényleg egy rendszereken és mindenen átívelő sikersztori. Sokszor volt kérdés a nyugati újságírók körében, hogy miért van még Magyarországon Forma–1, hogy lehet egy ilyen pályán még versenyt rendezni. Na, mondjuk ez már nem lesz kérdés, hiszen a mi pályánk semmiben sem fog elmaradni a többi pályától, de nyilvánvaló, hogy még azért lesz alkalom fejlesztésre, és remélem, hogy tudunk is még olyan dolgokat csinálni, amivel kényelmesebbé tehetjük a szurkolók ittlétét.

Hogyan néznek ki a szerződéses viszonyok? Meddig teljesen biztos a verseny sorsa?

2032-ig van élő szerződésünk. A 2032-es hosszabbításban vállalnunk kellett a felújítást, és hála Istennek úgy döntött a kormány, hogy meghosszabbítjuk az úgynevezett minimálprogramot. Ez most már remélem teljesül, és a 2032-es szerződésünk rendben van, illetve van benne egy ötéves opció 2037-ig, amit majd lehívhatunk. Szerintem ezt majd csak akkor hívjuk le, amikor nem lesz ennyire magas lovon a Liberty, mert most gyakorlatilag sorban állnak azért, hogy Forma-1-es futam legyen náluk. Amikor egy ilyen hosszabbítási tárgyalásra, a kondíciók kialkudására sor kerül, nem biztos, hogy az jó, ha ők nyeregben érzik magukat. Nyilvánvaló, hogy sok millió forintról van szó.

Az ön véleménye szerint elkerülhető-e az hosszabb távon, hogy az Osztrák Nagydíjjal kelljen osztozni akár, és kétévente legyen csak Magyar Nagydíj?

Az osztrák pálya fantasztikus, de tudjuk, hogy ott a pénz kiment a divatból, amikor Mateschitz úr elkezdte építeni és fejleszteni. Neki ez egy nagyon hazafias tette volt, a saját régiójában fejlesztette a pályát, ott minden van, olyan szolgáltatások is, mint az autópark, a repülőgéppark, a pálya is elképesztő színvonalú, annak idején oda is vittek minden versenyt, amit lehetett. Nem tudom, hogy az utódlással kapcsolatban hogy állnak, de nem utolsó sorban azért van két Red Bull-csapat is, azért nagyon erős az a pálya.

Akkor valószínűleg az osztrákok is azt szeretnék, hogy hosszabb távon minden évben legyen.

Biztos, hogy lesz, a két pálya teljesen különböző, bármennyire is nagyon közel vagyunk egymáshoz, aki járt már azon a pályán, tudja, hogy ez egy alpesi környezet, közel-távol nincs semmi.

A vonalvezetés is teljesen más.

A vonalvezetés is más, a mienk egy holiday Grand Prix, augusztus eleje, július vége, ez egy teljesen más hangulatú verseny, és itt van Budapest. Mindig elmondjuk, és ezt mindenki elmondja, hogy a mi pályánk, a mi nagydíjunk Budapest közelsége miatt és Budapest nagyszerűsége miatt olyan hangulatos, 15 perc alatt a pályáról bent vannak a belvárosban, rendkívül jó programok vannak, szeretik Budapestet. Én azt gondolom, hogy az Osztrák Nagydíjnak és remélhetőleg a Magyar Nagydíjnak is hosszú jövője van még.

Mit érdemes még hosszabb távon megőrizni a Hungaroring varázsából?

Mindent, ami tradicionálisan a Hungaroringhez köthető. Semmilyen más pályához nem hasonlítható hangulata van, Budapest közelsége óriási erő, ez mindenféleképpen nagyon kedvelt nagydíj. Ha a pálya színvonalán tudunk még javítani, gondolok itt a kiszolgáló létesítményekre, a megközelítésre, az új elkerülő útra, kulturáltabb parkolók kialakítására, akkor azt gondolom, hogy teljesen rendben van. Ezeket, ha a következő években meg tudjuk csinálni, semmilyen gondunk nem lesz. Az, hogy milyen versenyeket hozunk még, nagyon érdekes kérdés. Olyan versenyt érdemes idehozni, amelyik nyilvánvalóan hasznot hoz, nagyon kevés ilyen verseny van, de ha van mellette egy kis támogatás, akkor meg olyan versenyeket kell idehozni, amit régen csináltunk, ahol magyar pilóta van, magyar szurkolók jönnek, a belföldi turizmust erősítő rendezvényeket csinálunk. De miután a pálya megújul, és a kiszolgáló dolgok is, illetve a nyitott közösségi tér is, már most tele van a pályafoglalással 2026, nincs már szabad nap, és a különböző épületeknek a belterei is, hiszen van két 1200 négyzetméteres egybefüggő terünk, ahol konferenciákat, rendezvényeket, csapatépítőket lehet tartani a legmodernebb kivitelben.

Augusztus első három napján rendezik a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Kapható-e még belépő?

Néhány belépő van, meg még ki fogunk nyitni egy szektort, de 95 százalékban elfogytak a belépők.

Lehet-e picit több néző, mint tavaly volt?

Szerintem, a százezer a maximum, annál több nem nagyon fér be a Hungaroringre, bármennyire felújítjuk a pályát. Ez egy érdekes dolog, sokan kérdezték azt, ha megújul a pálya, több bevétele lesz-e a Forma–1-en a Hungaroringnek. Nem nagyon tud, és a jegyárakkal is óvatosan kell bánni, nem nagyon tud több néző lenni. Alapvetően nem tudunk nézőszámot növelni. Most volt egy kis jegyáremelés, azzal még működik, de ezzel óvatosan kell bánni.

A következő évre is csak visszafogott jegyáremelés valószínűsíthető?

Benne vagyunk, minden jegyárat látunk, nyilván vannak szélsőségek, mert Las Vegast nem lehet összehasonlítani más pályákkal, vannak kiugró jegyárak, de természetesen lesz egy kis növekedés.

De nem drasztikusan, tehát nem 20-30 százalékkal?

Nem. Ezzel már pórul járt egy-két pálya. És még ha mondjuk azt, hogy miért jó a Magyar Nagydíj, azt hozzá szoktuk tenni, hogy mind sportszakmai szempontból, mind szervezési szempontból nagyon örülnek, amikor idejönnek, mert nem szokott probléma lenni. Nagyon fontos, hogy úgy érezzék, hogy szakértő a csapat, amelyik megrendezi, mert ez nem mondható el minden Forma–1-es pályáról. Emlékszünk arra, hogy próbálkoztak egy-két országban rendezni, akár Koreát, akár Indiát említem. De a telt ház az nagyon-nagyon fontos, hogy a tévéközvetítésekben azt lássák a nézők, hogy telt ház van.

Érkezhetnek nagy számban más régiókból is szurkolók? Az év eddig a McLarené sportszakmailag, de a magyar szurkolók többsége talán inkább a Ferrarinak szurkol. Sok olasz, illetve holland Verstappen miatt szokott a Hungaroringre érkezni. Látják-e, hogy nemzetiségben milyen a megoszlás 2025-re?

Kértem egy kimutatást, hogy hogy néz ki az idei év, szerintem az, hogy a holland, a német, az osztrák, és az angol szurkolók lesznek többségben, nem fog változni, tegyük hozzá az olaszokat is, ott augusztus 1-jén kezdődik a szünet. Emiatt több olaszra számítunk, augusztus 3-án lesz a futam. De a Ferrarinak azért kicsit magához kéne térnie, meg ez a Hamilton hype is elmúlt az év elejéhez képest, de jó lenne, ha a Ferrari is beindulna.

Ha az angolokat nézzük, akkor inkább Lando Norris, illetve George Russell van most tűzközelben, Norrisnak még van esélye a világbajnoki címre, bár úgy vágott neki a szezonnak, hogy ő a favorit, most inkább Oscar Piastri, de gondolom, ausztrál szurkolókra nehéz építeni. Nem feltétlenül repülnek ide, ha van egy melbourne-i versenyük az év elején.

Elképesztő, hogy honnan jönnek emberek, tavaly mexikóiak jöttek, azokkal beszélgettünk, de ausztrálok is biztos jönnek. Nem biztos, hogy kifejezetten ezért, de ha már itt vannak, legalább körülnéznek Magyarországon. Én is Lando Norrisra raktam az év elején, de ebből is látszik azért, hogy mennyire érdekes a psziché, és hogy mennyire érdekes az, hogy mekkora nyomás alatt vannak a versenyzők. Ahogy megérezte azt, hogy esélyes és vezet, buta hibákat követett el, és minden futamon elkövetett kisebb hibákat.

Vagy az időmérőn.

Vagy az időmérőn. Ez a sport.

Kétszeres olimpiai bajnokként, a MOB elnökeként is, hogyan látja, egy sportolónak mennyire szabad kitárulkoznia? Lando Norris sokkal többet elárul a saját vívódásairól, mint mondjuk a sportolók 99 százaléka a világon.

Szerintem ez egyénfüggő. Én szeretem azt, aki őszintén megbeszéli a dolgokat, én sem voltam nagyon zárkózott sportoló, ha neki ez így esik jól, hogy elmondja, mi nyomja a lelkét, ez használ. Ha ebből tanul, az jó, s szerintem fog, mert nagyon profi sportoló.

A szurkolók mivel kapnak majd többet idén, illetve jövőre az átalakuló, illetve új létesítményben?

Nehéz megmondani. A szurkolók talán azt fogják érzékelni a legjobban, hogy a régi supergold lelátó mögötti tér elképesztő módon kitágult, és nem bodegák lesznek, hanem modern vendéglátó létesítmények. A 14-es kanyar mögött lesznek a nagy pódiumok, ott alapvetően nem sok minden fog változni, mert ahhoz a részhez nem nyúltunk, de az összekötő utak és minden kiszolgáló létesítmény, akár a vécékre gondolok, teljesen új lesz. Nem tudom lezongorázni azt a különbséget, amikor a célegyenesben el fognak haladni az autók, hiszen a paddock épületének magassága is majdnem a kétszeresére növekedett, a lelátó pedig modern, stadionszerű. Akkora különbség lesz, mint a régi Népstadion és a mostani Puskás Aréna között.

Nemrég beszélt arról, hogy újraaszfaltozás most nem lesz. Mikor jöhet, hogyan számolnak?

Az aszfalttal nincs különösebb bajunk. Azt a részt aszfaltozták, ahol a két új alagút van, hiszen eltűnt az úgynevezett Marlboro-híd, van egy munkaalagút, a főlelátó és a paddock épülete, illetve a lenti parkoló között, illetve van a célegyenes végén, ahol a vendégek átjöhetnek a paddock részre, a VIP-lépcsőhöz. Amikor voltam Barcelonában, irigykedve néztem, hogy a pálya alatt jöttek-mentek a nézők, vagy Ausztriában is ott közlekednek a vendégek. Aztán ha a védőréteg le lesz szedve a célegyenesben, akkor majd meglátjuk, hogy mennyire sérült ott az aszfalt. A feléről leszedték a napokban, nem láttam, hogy nagyon sérült lenne. Még bőven jó.

A nemzetközi partnerekkel hogyan tartják a kapcsolatot a felújítás időszakában? Sűrűbben kell egyeztetni a Liberty Mediával, vagy a Nemzetközi Automobil Szövetséggel?

Igen, nagyon sűrűn. Most jön majd a küldöttség, mert az irodák kiosztásáról és a terek kiosztásáról beszéltünk, legutóbb azt mondtam, hogy gondoljuk át, mert nekem kicsit kicsi lett a briefing szoba a versenyzőknek. A FOM-os rész is egy kicsit átalakításra szorul, most az FIA-sok, a FOM-osok irodái lesznek kijelölve, a versenyzők helyei, új lesz természetesen a lehűtőszoba, ahogy nevezik, amikor bemennek az eredményhirdetés előtt, az is elképesztően más lesz. Az egy 1986-os épület volt. El tudjuk azt képzelni, hogy mik voltak abban, milyen mellékhelyiségek, most elképesztően modern, klassz épület lesz. Minden teljesen megváltozik. Természetesen jelentést kell készíteni a FOM-nak is, meg az FIA-nak is, hogy hogyan állunk, illetve most jön a küldöttség, végigjárjuk a helyeket, és akkor megbeszéljük, hogy ki hol lesz.

Ez a mostani a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj, jövőre pedig a 40 éves évforduló következik. Hogyan készülnek erre a két különleges versenyre?

A negyvenedikről természetesen megemlékezünk, hiszen a harmincadikon is csináltunk ünnepséget, és annyira jó volt látni azokat a nagy öregeket, akik a kezdettől fogva ott voltak, akár sportbíróként, akár szervezőként, vagy aktív részesei voltak az elmúlt időszaknak, eljött Rohonyi Tamás is, és most is mindenkit meg fogunk hívni. Szeretnénk egy 40 éves születésnapi bulit tartani, illetve megbeszéltük azt is, hogy végre most már elnevezzük a Mansellt Mansellnek, hiszen a Mansell-kanyart mindenki így ismeri, úgyhogy Nigel Mansell-lel is meg van beszélve. Nem tud eljönni, de kimegyünk hozzá, kéznyomatot és riportot ad. Felhívtuk a szurkolókat is, hogy majd jövőre, a 40. évfordulóra szeretnénk elnevezni a kanyarokat, kíváncsiak vagyunk a szurkolók véleményére is, úgyhogy tervezünk ünnepségeket, tervezünk megemlékezéseket, megünnepeljük a 40. Magyar Nagydíjat, természetesen.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrég véglegesítette a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia főbb számait. Több nő lesz, mint férfi, illetve néhány sportágban is lényeges változásokról döntött a NOB, a helyi szervezőbizottsággal együttműködve. Magyar szempontból mit emelnek ki a változások közül?

Ez furcsa dolog, mondták, hogy tartjuk magunkat a 10 500-hoz, de a bejövő új öt sportág 698 plusz sportolót jelent. Több lesz a hölgy, mint a férfi – ha belegondolok, hogy száz éve még hölgyek milyen kevés sportágban vehettek részt, s most volt először, Párizsban egyenlő arány – szerintem nagyon jó dolog. A női sport nagyon fejlődik, a NOB nagyon befogadta a mixszámokat. Okos volt az a sportág, amelyik arra apellált, hogy a mixszámokkal tudja bővíteni az aranyérmek számát. Los Angelesben 351 aranyérmet fognak kiosztani. Magyar szempontból mindenképpen az öt új sportág az érdekes, az a baj, hogy ezekben nem nagyon fogunk tudni odaérni. A flag football, ami kontakt nélküli amerikai futball, leginkább a fogócskára hasonlít. A baseball/softballban, a squash-ban és a krikettben sem vagyunk annyira jók. Látszik, hogy az amerikaiak olyan sportágakat választottak, amelyek nyilvánvalóan egyetemi sportágak, csapatsportágak. Itt bővül a létszám. Ez a mi kvótaszámainkra nem fog különösebben kihatni, de más sem, függetlenül attól, hogy öttusában négy-négy fővel csökkennek a lehetőségek.

Balogh Gábor elnök azt mondta, hogy ez nem probléma, mert négy magyar úgyis kint lesz.

Így van, bízunk benne.

Ott a vívás, úszás, kajak-kenu, meghatározó csapatsportágakban a vízilabda, kézilabda, ezektől várjuk a legtöbb érmet hagyományosan, és ezekhez csatlakozik még az atlétika, birkózás, akár a sportlövészet, cselgáncs attól függően, hogy melyik mennyire van előtérben.

Igen, ezekben nagyjából nem változtak a lehetőségek. Azért a kajak-kenu mindig a szívem csücske, és mindig kesergek azon, hogy ott nem bővülnek, hanem szűkülnek a lehetőségek, akár ha az új kvóta- vagy kvalifikációs rendszerre gondolunk. Rémisztő az, hogy kevesebb európai kvóta lesz, csapathajóban nagyon nehéz lesz megszerezni a maximális kvótát. Ez egy kicsit aggaszt, de kajak-kenuban sajnos ez már tendencia. Összességében azért azt látom, hogy a lehetőségeink továbbra is nagyon jók.

Milyen változásokat vár attól, hogy új elnököt választottak az olimpiai mozgalom élére, Kirsty Coventry személyében? Kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros nagymedencés világbajnok úszó, de sportvezetői tapasztalata is volt már, Zimbabwéban.

Tőle kevésbé várok változásokat a Thomas Bach utáni korszakban, mindenki tudja, hogy ő Thomas Bach favoritja volt, Bach elnök úr nagyon támogatta Kirsty indulását.

Viszi tovább a korszakot?

Én azt gondolom, hogy igen, ami szerintem nem baj. Thomas Bach korszaka fantasztikus, nem lehet rá rosszat mondani. Egyrészt olimpiai bajnokról van szó, aki egész életét az olimpiai mozgalomban töltötte, és rendkívül tapasztalt és nagyon jó diplomata. Szerintem nagyon nagy munkát végzett. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetett tovább ő az elnök. Ráadásul olyan időszakban volt elnök, akár a Covidra értem, akár a háborús helyzetre, amelyik nagyon kritikus volt az olimpiai mozgalom szempontjából. Emlékszem azokra az online callokra, még a párizsi olimpia előtt is januárban, az volt a téma, hogy mi lesz az orosz és a fehérorosz sportolókkal, azt a kavalkádot! Mindenki hozzászólt, mindenkinek különböző volt a véleménye, akár még bojkottot is belengettek, az ő diplomáciai érzéke és tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Párizs ilyen sikeres legyen.

Milyen Kirsty Coventry? Milyen képe van róla a MOB-elnöknek?

Majd kiderül, de ahogy már említette, tapasztalt sportvezető, sportminiszter is a hazájában. Nagyon örülök, hogy olimpiai bajnok, nagyon érti a sportot. Mindenki más, aki jött volna, szerintem, nagyobb változást vagy más érdekeket hozott volna be. Nagyon szimpatikus és azt gondolom, nagyon jó sportvezető lesz.

A párizsi olimpia tapasztalataiból van-e olyan, amelyet mondjuk a MOB az elmúlt hónapokban szűrt le? Tulajdonképpen évekig lehet elemezni a tanulságokat, de milyen üzenete van most a párizsi szereplésnek, az ott történteknek, az új olimpiai ciklusra gondolva?

Többféle tapasztalat van, természetesen van sportszakmai is. Ami a MOB-irodára vonatkozik, az nyilván olyan szakmai tapasztalat, amit összegeztünk is a kollégákkal, és elébe is megyünk. Már most májusban, az első Open Day-re a kiutaznak Los Angelesbe kollégák, sokkal agresszívabban és sokkal keményebben kell majd képviselni Los Angelesben az érdekeinket, ha a csapat kényelméről van szó, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy még jobb kiszolgálásban legyen részük. Ez nem lesz egyszerű, nagyon széttagolt lesz az olimpia, nagy területen. A No-build Games arról szól, hogy már meglévő sportlétesítményekben lesz, és ezek eléggé szét vannak terítve az óriási városban. Úgyhogy időben elkezdjük a munkát ahhoz, hogy a Los Angeles-i csapat minden feltételt megkapjon. Sportszakmai kérdéseket tekintve, természetesen a sportszakállamtitkársággal egyetemben gyakorlatilag már most elindult az LA10 program, amely kiemeli azokat a sportolókat, akik esélyesek bejutni a Los Angeles-i csapatba.

A kvalifikáció később kezdődik, de a szövetségeknek nyilván már tudni kell, hogy kikre számítanak.

Egy szakszövetség pontosan meg tudja mondani, hogy melyik az az öt-tíz-húsz sportoló, aki esélyes arra, hogy kvótát szerezzen. Ezeknek a sportolóknak kiemelten mindent meg kell adni annak érdekében, már most, nem csak az olimpia előtt fél évvel, hogy a felkészülésük rendben legyen. Minden olyan segítséget megkapnak, lehet akár tudományos háttér, akár másmilyen segítség, amivel zavartalan lehet a felkészülésük már a kvalifikációs időszakra is. A munka már zajlik, és bízom benne, hogy nagy lesz a csapat, jól is fog szerepelni. Ne felejtsük el, hogy majdnem biztos, hogy az oroszok, fehéroroszok visszajönnek, és a mi sportágainkban, amiben mi hagyományosan sikeresek vagyunk, ott erős a konkurencia, és ők nagyon jók.

A Magyar Olimpiai Bizottságnak milyen feladatai vannak az olimpiai ciklus első évében? Mennyire kell akár a sztárokat, a sportolókat menedzselni? Vagy ezt mindenki csinálja maga, esetleg a szövetséggel együttműködve?

Ez így van. Amikor én is sportoltam, az, hogy az olimpiai bizottság mit csinált időközben, nem igazán érdekelt. Az érdekelt, hogy én rendben legyek, az edzőm rendben legyen, a saját klubomban, ahol készülök, ott zajlik a mindennapi munka. Ehhez természetesen minden segítséget, ha szükség van, a Magyar Olimpiai Bizottság megad, de azt ne felejtsük el, hogy idén nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál van, és 150-160 fős csapattal megyünk Szkopjéba. A kollégák múlt héten jöttek vissza Szkopjéból, teszem hozzá, nem annyira ideális körülmények között lesz a verseny. Ettől függetlenül ennek a 150-160 fiatalnak remélhetőleg a nagy része később felnőtt olimpián fog részt venni. Sokaknak ez az első olyan multiverseny, amelyen találkoznak az olimpiai eszmékkel, egymásnak szurkolhatnak, a magyar csapat részeként esküt tesznek a verseny előtt, a magyar csapat tagjaiként kimennek, megnyitó ünnepség, záróünnepség, remélhetőleg siker, ezek a tapasztalatok nagyon szükségesek ezeknek a fiataloknak. Nyakunkon van a milánói-cortinai téli olimpia is, illetve jövőre lesz ifjúsági olimpia, mégpedig először Afrikában, Dakarban. Ez a naptárban benne van, de az emberek fejében még nem annyira. Azért van bizonytalanság, mert ez egy elhalasztott ifjúsági olimpia, és ez az afrikai kontinensnek az első nagy vizsgája. A Magyar Olimpiai Bizottságnak rengeteg feladata van még Los Angelesig, de ezért vagyunk, és ezt szeretjük.

A sportvezetők, edzők az elmúlt években is sokat beszéltek arról, hogy nem könnyű a gyerekeket megnyerni a sportnak, akár az olimpiai mozgalomnak. Látja-e, hogy ez most milyen kihívást jelent, amikor tényleg a mesterséges intelligencia előretörése mindenben szembetűnő, egyébként a sportban is?

Elképesztő, hogy mennyire megváltozott a helyzet! Nagyon sok idős edző, vagy magam korabeli sem érti azt, hogy hogyan kell bánni ezekkel a gyerekekkel. Én is csak azért tudom, mert van egy saját kis kajak-kenu klubom Vácott, ahol születtem, látom azt, hogy mennyire nehéz a mostani gyerekekkel bánni. De meg kell érteni ezt, éppen múltkor hallgattam egy generációkutató beszélgetését, és elkezdtem megérteni, hogy most miről beszélünk, hogy mennyire mások a gyerekek. De ha megnézem a saját 30 éves vagy 20 éves lányomat, vagy az ötéves unokáimat, akkor is látom, hogy a generációk különböző módon reagálnak bizonyos dolgokra, és hogy mennyire mások. Meg kell érteni az idősebb edzőknek, és meg kell érteni az új korosztály edzőinek is azt, hogy hogyan kell bánni ezekkel a fiatalokkal, hogyan tudjuk őket megfogni. Ez egy olyan feladat, amelyre azt gondolom, hogy a képzés a legjobb, mindenkinek tovább kell képeznie magát.