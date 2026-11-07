Tovább nyílt az olló a benzinkutakon

Szombaton tovább csökkentek a hazai üzemanyagárak. A 95-ös benzin országos átlagára 8 forinttal, a gázolajé pedig 1 forinttal mérséklődött péntekhez képest – írja a Holtankoljak.hu.

A benzin ára ezzel tovább folytatta a hét eleje óta tartó csökkenést. A gázolaj esetében kisebb mértékű változás történt, ugyanakkor a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség továbbra is jelentős: jelenleg 110 forint literenként.

A szombati árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 611 forint/liter,

gázolaj: 721 forint/liter.

Pénteken is csökkent mindkét üzemanyagtípus országos átlagára, a 95-ös benzin literenként bruttó 9 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal lett olcsóbb az előző naphoz képest.