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Nyitókép: Getty Images/D-Keine

Szakértő: a Wekerle Plusz már nem hoz ingatlanár-robbanást, mint az Otthon Start

InfoRádió

Az agglomeráció lesz a nyertes – véli Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője, aki az InfoRádióban rögzítette, kitapinthatóak a pontos okai, mikor mi miatt hogyan alakultak az ingatlanárak, emiatt is lehet következtetni a következő hónapok tendenciáira.

Az agglomeráció lehet a Wekerle Plusz nyertese – áll a Duna House legfrissebb elemzésében.

Ismert, a kormány elindította az Otthon Startot váltó Wekerle Plusz programot, amelyben az Otthon Starténál magasabb törlesztőkkel lehet hitelt használt ingatlanra használni. Mint Szegő Péter, az ingatlan-közvetítő vezető elemzője az InfoRádióban ezzel összefüggésben rámutatott, épp ez az egyik legfontosabb „korlátozása” az új programnak, amely így visszajuttatja az előnyt az agglomerációnak.

A hálózatukban idén

eladott ingatlanok közel 80 százaléka egyébként bele is fér a program árkorlátaiba a főváros környékén, Budapesten ez az arány már jóval alacsonyabb, csak 35 százalék,

tehát egyértelműen azt lehet feltételezni, hogy az agglomerációs települések lesznek a nyertesek.

Persze ez szerinte sem jelenti automatikusan, hogy megindulna bármiféle kiköltözési hullám, ez az Otthon Start esetében sem valósult meg, de kedvezőbb árakat fognak találni a vevők, főleg az új építésű ingatlanok piacán, mert ott megmaradt a 3 százalékos kamat, „valószínűleg a piac erre mozdul majd el az elkövetkező időszakban” – jósolta.

A bejelentés szerint a Wekerle Plusz a lakásoknál legfeljebb 100, a családi házaknál 150 millió forintos vételárat, illetve 1,5 millió forintos négyzetméterárakat enged egy olyan helyzetben, amikor Szegő Péter megfogalmazása szerint az Otthon Start előzőleg két-három hónap alatt elképesztően felpörgette az ingatlanpiacot, elszálltak az árak tavaly ősszel kezdődően. Sok ingatlantípusnál az árak már egy lélektani megfizethetőségi határt is hamar elértek, és azóta egy folyamatos visszarendeződést látni az árakban, de ez csak lassan indult meg, 2026 első félévében szinte alig látszott, csak következtetni lehetett, hogy majd csökkennek az árak abból, hogy megnőttek az értékesítési idők, az alku mértékének növekedésével párhuzamosan.

Markáns árcsökkenés csak 3-4 hónapja van, aminek aminek közvetlenül két további oka is van:

  1. telítődött a piac a beragadt ingatlanok miatt
  2. a befektetési célú vásárlók már túl vannak a tranzakciókon..

„Ha megnézzük a tranzakciós adatokat hónapról hónapra, akkor az látszik, hogy tavaly szeptemberben, októberben, novemberben nagyon magas, 12 ezer környéki tranzakciószámokat látunk a szokásos 9-10 ezer helyett. Ez visszaállt, tehát látszik, hogy nem volt már annyi vásárló, normál dinamika volt jellemző, és az idei év második felében pedig már egészen alacsony számokat is láttunk, 8000-es értékeket. A mostani októberi hónap kivétel ez alól, amikor megtörtént egy csomó előre hozott vásárlás, amikor híre ment, hogy kivezetik az Otthon Startot. Emiatt majdnem 12 500-ra nőtt a tranzakciók száma” – emelte ki Szegő Péter.

Rögzítette még: most már nem lehet az Otthon Starttal elindítani ügyleteket, a Wekerle Plusszal viszont igen, a bejelentés és az Otthon Start kivezetése közötti időablakban nagyon nehéz volt az ingatlanértékesítési helyzet, akár még az ügyvédek szintjéig is.

„Én hallottam olyat, hogy éjszakába nyúlóan dolgoztak ezekben a napokban a kollégák, és nyilván a banki szektor is ezt megérezte. Okozhatott némi fennakadást vagy nehézséget is, de hát minden ilyen átállás, ahol bejön valamilyen új szabályzó az állam részéről, akkor az adott időszak nehézkes szokott lenni. Így volt ez az Otthon Start esetében is, nagy érdeklődés mutatkozott a kezdeti időkben, ott is meg tudták oldani a pénzintézetek viszonylag zökkenőmentesen az ügyleteket.”

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: a Wekerle Plusz már nem hoz ingatlanár-robbanást, mint az Otthon Start

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