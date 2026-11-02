ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.12
usd:
325.01
bux:
145166.7
2026. november 2. hétfő Achilles
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026. június 8.Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 8-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Módosul a tőkepiac szabályozása

Infostart / MTI

Módosul a zártkörű kockázati és magántőkealapok szabályozása az Országgyűlésnek hétfőn benyújtott, az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme és megerősítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat értelmében.

A módosító javaslat indoklása szerint a Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott javaslat a tőkepiacról szóló törvény módosításával rendezi a zártkörű kockázati és magántőkealapok kezelőjének megváltozásával összefüggő nyilvános vételi ajánlattételi kérdéseket (az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelv nemzeti kivétel keretében), továbbá a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény módosításával a zártkörű alapok kezelésének befektetői kezdeményezésre történő átruházását.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvény módosítása a zártkörű alapok kezelésének átruházási szabályait módosítja annak érdekében, hogy az átruházási folyamatok egyértelműbbek és világosabbak legyenek a zártkörű befektetési alapok esetében, ideértve a kockázati és magántőkealapokat is.

A módosítás értelmében a zártkörű befektetési alapok alapkezelője köteles átruházni az alap kezelését, amennyiben ezt a befektetési jegyek tulajdonosainak legalább 60 százaléka kifejezetten kezdeményezi. A javaslat rögzíti azt is, hogy amennyiben az alapkezelés átruházásáról rendelkező szerződés 20 napon belül nem jön létre, a felügyeletnek joga van hatósági jogkörében fellépni.

A javaslat kitér a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosítására is. Az indoklás emlékeztet arra, hogy a törvény 2021. évi módosítása már megteremtette a sajátos integrációs intézményrendszer fokozatos kivezetésének kereteit. A szektorban végbement szervezeti összevonások és a hitelintézetek bankcsoporti működése következtében a korábban széttagolt szövetkezeti szektor működésének összehangolására létrehozott külön intézményrendszer fenntartása a javaslat szerint már nem indokolt. A törvény a megkezdett átalakítás lezárását szolgálja az Integrációs Szervezet jogutód nélküli megszüntetésével és a kapcsolódó jogviszonyok rendezésével.

A módosítás indoklása leszögezi, hogy a vagyoni rendezés az integráció kialakításához nyújtott állami hozzájárulásra és a fennmaradó vagyon államra szállásáról korábban meghozott jogalkotói döntésre épül. A közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való átlátható, felelős és költségtakarékos gazdálkodás követelményeit szolgálja, hogy az államra szálló vagyon kezelése a külön integrációs szervezet fenntartása helyett az állami vagyongazdálkodás keretei között történjen. A törvény ezért a hitelezői érdekek védelme mellett megteremti a megszűnéshez kapcsolódó elszámolás és vagyonátadás rendezett, ellenőrizhető lebonyolításának feltételeit - áll az indoklásban.

A javaslatban szerepel a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló törvény módosítása is.

A rendelkezés hatályon kívül helyezi azt szabályt, amely az Eximbank meghatározott, állami készfizető kezességgel érintett kötelezettségeinél a jogosultat mentesíti további biztosíték előírásának kötelezettsége alól. A módosítás az állami kezességvállalás fennállása esetén is lehetővé teszi a kockázat nagyságához, jellegéhez és a megtérülési kilátásokhoz igazodó kiegészítő biztosítékok következetes alkalmazását.

Az érintett rendelkezés hatályon kívül helyezése nem keletkeztet automatikus többletbiztosítéki kötelezettséget, hanem megszünteti annak külön törvényi alapját, hogy az állami kezességre tekintettel a további fedezet bevonása szükségességének vizsgálata mellőzhető legyen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Módosul a tőkepiac szabályozása

módosítás

szabályozás

tőkepiac

magántőkealap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza

Szovjetunió, puhatestűzés – Magyar Péter napirend előtti viszonválasza
A kormányfő kifogásolta, hogy az elmúlt 20 évben miért nem ment át a parlamenten az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A Mi Hazánk vezetője szerinte belehazudik az emberek szemébe, a 2027-es költségvetésről viszont újra részletesebben beszélt.
 

„Szégyellje magát inkább Magyar Péter” – frakcióreagálások a kormányfő napirend előtti felszólalására

Két lépcsőben nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter napirend előtti bejelentései

Módosul a tőkepiac szabályozása

Legfőbbügyész-választás, nyugdíj, december 24., vagyonadó, sportvezetők: kemény négy nap előtt az Országgyűlés

Magyar Péter támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé válását

VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas megugrás a magyar lakáspiacon: tömegek rohantak szerződést kötni az Otthon Start kivezetése miatt

Hatalmas megugrás a magyar lakáspiacon: tömegek rohantak szerződést kötni az Otthon Start kivezetése miatt

2026 októberében országosan 11 277 lakóingatlan-adásvétel történt a Duna House havi tranzakciószám-becslése szerint, ami jelentős élénkülés az előző havihoz képest, és amelynek részben oka, hogy Magyar Péter október 19-én jelentette be az Otthon Start kivezetését, és a hírt rövid időn belül újabb sokk követte: október 26-án derült ki, hogy nem is lesz türelmi időszak, hanem már csak a hónap végéig lehet adásvételi szerződést kötni a konstrukcióra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jelentős támogatás érkezik az otthonfelújításokra: erre készülhetnek az ingatlantulajdonosok

Jelentős támogatás érkezik az otthonfelújításokra: erre készülhetnek az ingatlantulajdonosok

A 2027-ben elinduló energetikai program elsőként, februárban a családi házak tulajdonosait célozza meg, majd márciusban a társasházak és lakásszövetkezetek számára is megnyílik a lehetőség.

BBC
Business Sport Travel Science
Shop freezers in seven European countries hit by cyber-attack

Shop freezers in seven European countries hit by cyber-attack

The temperature of freezers in several shops across Europe reportedly rose to as high as 50C.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 2. 10:53
Jó hírrel köszöntött a hétfő a tankolni készülők egy részére
2026. november 2. 10:03
Kapitány István: mintegy 4000 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaság fejlesztésére
×
×