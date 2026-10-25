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Aggodalommal tölti el a nyugdíjas párt az otthoni pénzügyek áttekintése.
Nyitókép: Getty Images/Dobrila Vignjevic

Félmilliós nyugdíjnál 140 ezer forintot veszít az ígéretekhez képest

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A 2027-es nyugdíjváltozások elsősorban az alacsony ellátásúaknak kedveznek a jelentős felzárkóztatás és az új SZÉP-kártya révén. Az átlagos ellátásúak, valamint a félmillió forintot meghaladó nyugdíjjal rendelkezők ugyanakkor kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek a korábban tervezetthez képest.

A tervek szerint az eredeti ütemezéssel ellentétben 2027-ben is csak egyheti összeget folyósítanak a 14. havi nyugdíjból a várt kétheti juttatás helyett. Jövő februárban így a rendes havi nyugdíj, a teljes 13. havi ellátás, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti része érkezik. A baon.hu ír arról, hogy a jövőre várható 272 300 forintos átlagnyugdíj esetén

az egyheti folyósítás 68 ezer forintos elmaradást jelent az eredeti kétheti menetrendhez viszonyítva.

A módosítások az alacsony nyugdíjjal rendelkezőket kompenzálják leginkább. A minimálnyugdíj a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik, a 146 ezer forint alatti ellátásokat pedig sávosan felzárkóztatják, ami mintegy 455 ezer embert érint.

Szintén újdonság a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése, amelynek összege élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lesz felhasználható. A sávos rendszer alapján a 250 ezer forint alatti nyugdíjasok évi 50 ezer, a 250 és 500 ezer forint közöttiek 25 ezer forintos támogatást kapnak. Fontos változás, hogy a havi félmillió forintot meghaladó nyugdíjjal rendelkezők teljesen kiszorulnak ebből a körből, ők 2027-ben egyáltalán nem kapnak SZÉP-kártyás juttatást.

Bár a 14. havi ellátás megvágása miatt egyéni szinten sokan a vártnál kevesebbet kapnak, makrogazdasági szempontból a kormányzat növeli a kiadásokat.

Többe kerül az alacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása

Az eredetileg tervezett kétheti 14. havi nyugdíj 310 milliárd forintba került volna, ezzel szemben az új modellben az egyheti juttatás (155 milliárd), a SZÉP-kártya első részlete (90 milliárd) és az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása (123 milliárd) együttesen 368 milliárd forintot igényel a költségvetésből.

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