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Nyitókép: Peshkova/Getty Images

Túl a Mol szerbiai tulajdonszerzésén most már csak az amerikai zöld jelzés kell

Infostart / MTI

Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár – közölte a vállalat szombaton.

A NIS közleményében hangsúlyozta, hogy a vállalat zavartalan működése, a pancsovai kőolajfinomító folyamatos üzemeltetése és a szerbiai piac megfelelő üzemanyag-ellátása kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága szempontjából.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szeptember 30-án újabb harminc nappal, október 30-ig hosszabbította meg a NIS működési engedélyét, lehetővé téve a vállalat tevékenységének folytatását és a pancsovai finomító működését.

Washington 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A korlátozások feloldása érdekében tárgyalások kezdődtek az orosz tulajdonrész értékesítéséről.

A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott az orosz Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Az ügylet megvalósulásához az amerikai hatóságok és az illetékes versenyhatóságok jóváhagyása is szükséges.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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