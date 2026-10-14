Meglódult az ipari termelés, számok, grafikonok a KSH-tól

A növekedés elsősorban a járműgyártásnak, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának köszönhető, ahol 43, illetve 30 százalékkal nőtt a termelés, miközben a feldolgozóipari alágak többségében visszaesett a termelés.

Az iparon belül 96 százalékos súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 10,3, a csekély súlyú bányászaté 93 százalékkal bővült, ugyanakkor az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 13,1 százalékkal csökkent.

Az ipari export volumene 15,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A járműgyártás kivitele 39, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 38 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 0,6, a feldolgozóiparé 0,2 százalékkal nőtt tavaly augusztushoz viszonyítva.

KSH, ipari termelési adatok 2026 őszén

A villamos berendezés gyártása - az alágak közül a legnagyobb mértékben -, 9,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 18,1 százalékkal visszaesett, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé viszont 7,8 százalékkal bővült.

Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 6,8 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt. A belföldi értékesítés 8,5, az export 1,5 százalékkal maradt el a tavaly augusztusitól.

A gépek, gépi berendezések gyártása augusztusban 8,5 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

A múlt év februárja óta tartó visszaesés után 0,6 százalékkal nőtt vegyi anyagok és termékek gyártása elsősorban a műtrágya, nitrogénvegyület gyártásának kiugró teljesítménye miatt.

Az ipari termelés legnagyobb mértékben, 37 százalékkal a Dél-Alföldön nőtt, a legerőteljesebb, 19,6 százalékos visszaesést pedig Pest régióban regisztrálta a KSH.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 16,0 százalékkal nőtt a múlt év augusztusához mérten. Az új belföldi rendelések 9,5, az új exportrendelések 17,2 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány augusztus végén 41 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Az év első nyolc hónapjában az ipari termelés 3,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az összes értékesítés 65 százalékát adó külpiaci eladások volumene 4,6 százalékkal emelkedett, a 35 százalékot képviselő hazai értékesítésé 1,7 százalékkal csökkent.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hatban visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 23 százalékkal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 8,8 százalékkal, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 28 százalékkal őtt a termelés volumene – közölte a KSH.