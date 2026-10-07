A Tisza-tó busái nem úszták meg

Rendkívüli mértékben megugrott a busafogás szeptemberben a Tisza-tavon: egyetlen hónap alatt 3782 kilót távolítottak el a víztérből. A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) Tisza-tavi Kirendeltségének friss összesítése szerint az idei fogás már 7914 kilónál jár, miközben törpeharcsából továbbra is nulla a mennyiség – írja a Pecaverzum.

Áprilisban ökológiai célú, szelekciós halászat indult a Tisza-tavon. Az első két hónapban jelentős mennyiség került ki a víztérből: áprilisban 1369, májusban pedig 1749 kiló busát fogtak a szerződéses halászok. Ezt követően azonban jelentős visszaesés következett. Júniusban mindössze 187 kiló, júliusban 294 kiló, augusztusban pedig 533 kiló busa került ki a tóból.

Szeptemberben viszont eljött a változás ideje: a 3782 kilós havi fogás több mint hétszerese az augusztusi 533 kilónak, több mint tizenkétszerese a júliusi 294 kilónak, a júniusi 187 kilós eredményhez képest pedig több mint húszszoros mennyiséget jelent.

A Tisza-tavon 2015 óta folyik az ökológiai célú szelekciós halászat. Akkor még egyetlen halász mintegy 12 ezer kilogramm törpeharcsát fogott ki a Tisza-tóból, 2016-ban már három halász dolgozott, ők 5500 kilogramm busát és 18 ezer kilogramm törpeharcsát emeltek ki a vízből.

A busa halászata sokszor elég hektikus képet mutat, részben a piaci bizonytalanság miatt, a halász ugyanis annyi halat fog ki, amennyit el is tud adni. Kezdetben néhány tízmázsás tételektől szabadult meg a Tisza-tó, aztán 2020-ban jelentősen megnőtt a kifogott busa mennyisége – írja a szakportál.