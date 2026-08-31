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Nyitókép: Elena Popova/Getty Images

Elfogyott az idő: szeptember végéig kell kérni az utolsó helyreállítási pénzeket

Infostart / MTI

Végrehajtási határidejéhez érkezett a koronavírus-járvány okozta válság utáni helyreállítást segítő NextGenerationEU uniós alap központi elemét képező helyreállítási és ellenállóképességi alap (RRF) - közölte az Európai Bizottság hétfőn.

A brüsszeli közlemény szerint augusztus 31-vel a tagállamok elérték a nemzeti helyreállítási terveikben meghatározott reformok és beruházások végső végrehajtási határidejét.

A NextGenerationEU ezt követő végső szakaszában a helyreállítási alap sikeres lezárásához szükséges fennmaradó lépésként a tagállamoknak szeptember 30-ig be kell nyújtaniuk utolsó kifizetési kérelmeiket, az Európai Bizottságnak pedig támogató elbírálás esetén december 31-ig kell teljesítenie az összes kifizetést.

A folyó árakon akár 807 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező NextGenerationEU eszköz központi elemét képező, a koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő és az ellenállóképességet fokozó európai uniós alap vissza nem térítendő támogatásokat és kölcsönöket nyújt az uniós tagállamoknak a koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítő reformok és beruházások megvalósításához.

Az alap forrásainak lehívásához a tagállamoknak reformokat és beruházásokat kell teljesíteniük, amelynek hat szakpolitikai területhez kell hozzájárulniuk: a zöld átálláshoz, a digitális átálláshoz, a fenntartható növekedéshez és munkahelyteremtéshez, a társadalmi és területi kohézióhoz, az egészségügyhöz és az ellenállóképeség építéshez, valamint a következő generációra vonatkozó politikákhoz, beleértve az oktatást és a készségeket.

Minden nemzeti terv esetében a kifizetések teljesítményalapúak, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság csak akkor fizeti ki az összegeket, ha az egyes országok elérték a tervükben szereplő reformok és beruházások befejezése érdekében tett megállapodás szerinti mérföldköveket és célokat.

Szeptember elsejétől kezdve az Európai Bizottság nem veheti figyelembe a tagállamok által hozott újabb intézkedéseket a kifizetési kérelmeik értékelése során, és nem fogadhatja el a helyreállítási tervek további módosításait sem.

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa (Ecofin) július közepén fogadta el Magyarország módosított helyreállítási tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az uniós támogatás körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll.

Az uniós tanács szerint Magyarország új nemzeti helyreállítási tervében vázolt intézkedései biztosítják az unió pénzügyi érdekeinek védelmét, megerősítik Magyarország korrupcióellenes keretét, fokozzák a közforrások és a közbeszerzések átláthatóságát, valamint javítják az érdekelt felek és a szociális partnerek bevonását a jogalkotási folyamatba. Az új magyar terv emellett intézkedéseket tartalmaz a bírói függetlenség és a jogállamiság megerősítésére is.

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Kezdőlap    Gazdaság    Elfogyott az idő: szeptember végéig kell kérni az utolsó helyreállítási pénzeket

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