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Analog electricity meter for households.
Nyitókép: Torsten Asmus/Getty Images

Energetikai üzletágat és új holdingot hoz létre a 4iG

Infostart / MTI

A társaság meghatározó tevékenységei egyaránt energiaintenzív területek, így a saját termelőkapacitások kiépítése és megszerzése előnyöket teremthet.

Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holdingvállalatot hoz létre a 4iG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén – jelentette be a társaság. A 4iG Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-ENERGY vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok (SMR) regionális telepítéséről, előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására, továbbá szélerőművi és energiatárolási kapacitások fejlesztésének lehetőségét vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban.

A közlemény szerint a portfólió kialakításába hosszú távú nemzetközi befektetői és technológiai partnereket is bevon a 4iG, és egyaránt célul tűzi ki a működő energiatermelő eszközök megszerzését, új kapacitások fejlesztését és új generációs energetikai technológiák regionális meghonosítását.

Az energetikai üzletág stratégiai illeszkedését erősíti, hogy a 4iG meghatározó tevékenységei egyaránt energiaintenzív területek. A saját energiatermelő kapacitások kiépítése és megszerzése így jelentős előnyöket teremthet a csoport meglévő üzletágaival, hosszú távon mérsékelheti energiakitettségét és javíthatja energiaellátásának kiszámíthatóságát.

Kelet-Közép-Európa és a Nyugat-Balkán hosszútávú energiabiztonsága és energiakitettsége szempontjából meghatározó első lépésként a 4iG szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-ENERGY vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok (SMR) regionális telepítéséről.

Hozzátették, hogy a 4iG Csoport előzetes együttműködési megállapodást kötött egy közepes méretű, kulcsrakész lengyelországi szélerőműpark megvásárlására is. A projekt átvilágítása jelenleg zajlik.

A csoport szélerőművi és kapcsolódó energiatárolási kapacitások fejlesztésének lehetőségét vizsgálja Észak-Macedóniában, ahol a 4iG jelenleg 5G mobilhálózatának kiépítésén dolgozik, távközlési szolgáltatásainak elindítását pedig 2027-re tervezi.

A vállalatcsoport Montenegróban is vizsgálja további energiatermelő kapacitások megszerzésének lehetőségét, partnerek bevonásával. A 4iG Nyugat-Balkánon már meglévő üzleti jelenléte olyan regionális hátteret biztosít, amelyre az energetikai üzletág további terjeszkedése is építhet.

A társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján arról is beszámolt, hogy a 4iG kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, a 4iG Befektetési Kft. kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújt be az iG Tech Energy Magántőkealap befektetési jegyeinek megszerzésére. Ez az első lépése annak a többlépcsős tranzakciónak, amelynek lezárásával a 4iG közvetlenül szerezheti meg az alap tulajdonában álló projekt társaságot, amely 49 százalékos részesedéssel rendelkezik öt északnyugat-magyarországi telephelyen működő, összesen 158 MW kapacitású szélerőmű-portfólióban. A portfólió a magyarországi telepített szélerőmű-kapacitás csaknem felét adja.

A 4iG Nyrt. 11 ezer munkavállalót foglalkoztat.

A 4iG Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, árfolyama csütörtök reggel 2,41 százalékkal, 1618 forintra emelkedett, a papír ára az utóbbi egy évben 1430 és 4965 forint között mozgott.

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