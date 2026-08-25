Átrendeződik a nyaralópiac: már nem minden balatoni ingatlan számít jó befektetésnek

A Balatonnál az elmúlt öt évben jelentősen visszaesett az ingatlanok iránti kereslet, az árak azonban sokáig nem követték ezt a változást. Közben a jóval alacsonyabb árszinten működő Tisza-tó iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A Balaton déli partján 2021 és 2026 első négy hónapja között 62 százalékkal, az északi parton pedig 57 százalékkal csökkent a kereslet. A visszaesés különösen látványos annak fényében, hogy az átlagos kínálati négyzetméterár mindkét parton nagyjából 1,2 millió forint körül alakult.

A Tisza-tónál az átlagos kínálati négyzetméterár 409 ezer forint körül alakul, vagyis egy négyzetméter a Balatonhoz képest kevesebb mint feleannyiba kerül.

Weitzel Zsolt, a REMAX Hillside irodák partnere és vezető értékesítője a Pénzcentrumnak nyilatkozva azt mondta, hogy a következő években elsősorban azok a lokációk és ingatlanok lehetnek versenyképesek, amelyek valódi ár-érték arányt kínálnak.

Új elvárások

Jelenleg a két tó közötti árkülönbség egy 100 négyzetméteres ingatlannál a két térség átlagos kínálati négyzetméterára alapján közel 80 millió forintos különbség is lehet. Ez már olyan összeg a cikk szerint ami felveti, hogy a Balaton presztízse, infrastruktúrája és turisztikai ereje indokolja-e a jelentős felárat.

A Balaton továbbra is a legerősebb hazai nyaralópiac, de ma már nem lehet abból kiindulni, hogy minden balatoni ingatlan automatikusan jó befektetés – fogalmaz a Weitzel Zsolt.

A vevők egyre inkább azt vizsgálják, hogy egy ingatlan mennyire jó helyszínen van, milyen állapotú, mennyibe kerül a fenntartása, egész évben használható-e, mennyire könnyen adható ki, és milyen lehetőséget kínál későbbi értékesítésre.

Ez arra utalhat, hogy a vásárlók egy része nem egyszerűen „olcsó nyaralót” keres, hanem olyan alternatívát, amely hosszabb távon is képes lehet értéket teremteni. A jó infrastruktúra, a turizmus, az egész éves használhatóság és a természetközeli életmód együtt egyre fontosabb szemponttá válik.