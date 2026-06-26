„2030-ra teljesíteni akarjuk az euróbevezetés feltételeit” – Bejelentéseket tesz Magyar Péter az Eurócsoport görög elnökével – cikkünk frissül

Sajtótájékoztatót tartott péntek délelőtt Magyar Péter miniszterelnök az Eurócsoport görög elnökével, Kiriakosz Pierrakakisszal, valamint Kármán Andrással, a magyar kormány pénzügyminiszterével.

Magyar Péter örömét fejezte ki először is azzal kapcsolatban, hogy meg tudták állítani a Pénzügyminisztérium Alpár Ignác által tervezett, szecessziós épületének elkótyavetyélését.

Azt mondta, Magyarországon 70-75 százalékon van az eurózónához való csatlakozás népszerűsége, hasonlóan a kormánypárt népszerségéhez, ez kiemelkedő szám a nem eurózónatag EU-tagállamok között, ez pedig már csak azért is fontos, mert az eurózónán kívüli tagállamok valamilyen módon másodrendű országokként vannak számontartva.

Elismerte Görögország erőfeszítéseit, amelyeket az elmúlt 10-12 évben tettek, a kilábalásnak köszönhetően mintaországgá vált a hellén állam. Szerinte ha jogállam van, kiszámíthatóság van, mindenkinek jobb lesz, ebben a kontextusban érdemes beszélni Magyarország jövőjéről.

Úgy vélekedett, 22 éve közelebb voltunk az euróhoz, mint most, de továbbra is a kormány céljának nevezte, hogy 2030-ra teljesüljenek az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok, ezek közül ma szerinte egy sem teljesül, a cél elérése tehát nem egyszerű, de pár év alatt, mint fogalmazott, oda lehet érni.

Megítélése szerint az emberek és a befektetők egyöntetűen bíznak a magyar kormányban.

Ezen a ponton köszönte meg a görög kormánynak a tapasztalatátadást a válságból való kilábalás terén, szerinte Magyarországnak tanulnia kell, felhasználva mások tapasztalatait, mert nincs egyetlen csodamegoldás.

Az eurózóna közösség

Kiriakosz Pierrakakisz a tájékoztatón elmondta, Magyar Péter kormánya néhány hét alatt tiszta szavakat és konkrét cselekvéseket mutat, aminek különösen is örül. Felidézte, 2003-ban épp Athénban írták alá Magyarország EU-csatlakozási szerződését, aminek a mából nézve szimbolikus jelentősége van.

Hangsúlyozta, Magyar Péter visszaviszi Magyarországot a döntéshozatal középpontjába az EU-ban, ami komoly hozzáadott értéket jelent, ehhez járul hozzá, hogy célként tűzte ki az ország az euró bevezetését. Ehhez azonban különböző kritériumoknak kell megfelelni (konvergenciakritériumok), és hitelesen kell haladni az úton, akár csak legutóbb Bulgária vagy Horvátország.

Az euró szerinte közösséget, megosztott gyarapodást jelent.

Az Eurócsoport támogatni fogja Magyarország csatlakozását a zónához, a kormány rezilienciatervét pedig az Európai Tanács július 10-én fogadhatja majd el.

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