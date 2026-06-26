ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.84
usd:
310.29
bux:
139975.18
2026. június 26. péntek János, Pál
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, Kármán András, Kyriakos Pierrakakisa Eurogroup elnöke, görög pénzügyminiszter
Nyitókép: MTVA

„2030-ra teljesíteni akarjuk az euróbevezetés feltételeit” – Bejelentéseket tesz Magyar Péter az Eurócsoport görög elnökével – cikkünk frissül

Infostart

Kiriakosz Pierrakakisz és Kármán András társaságában állt a sajtó elé a miniszterelnök.

Sajtótájékoztatót tartott péntek délelőtt Magyar Péter miniszterelnök az Eurócsoport görög elnökével, Kiriakosz Pierrakakisszal, valamint Kármán Andrással, a magyar kormány pénzügyminiszterével.

Magyar Péter örömét fejezte ki először is azzal kapcsolatban, hogy meg tudták állítani a Pénzügyminisztérium Alpár Ignác által tervezett, szecessziós épületének elkótyavetyélését.

Azt mondta, Magyarországon 70-75 százalékon van az eurózónához való csatlakozás népszerűsége, hasonlóan a kormánypárt népszerségéhez, ez kiemelkedő szám a nem eurózónatag EU-tagállamok között, ez pedig már csak azért is fontos, mert az eurózónán kívüli tagállamok valamilyen módon másodrendű országokként vannak számontartva.

Elismerte Görögország erőfeszítéseit, amelyeket az elmúlt 10-12 évben tettek, a kilábalásnak köszönhetően mintaországgá vált a hellén állam. Szerinte ha jogállam van, kiszámíthatóság van, mindenkinek jobb lesz, ebben a kontextusban érdemes beszélni Magyarország jövőjéről.

Úgy vélekedett, 22 éve közelebb voltunk az euróhoz, mint most, de továbbra is a kormány céljának nevezte, hogy 2030-ra teljesüljenek az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti kritériumok, ezek közül ma szerinte egy sem teljesül, a cél elérése tehát nem egyszerű, de pár év alatt, mint fogalmazott, oda lehet érni.

Megítélése szerint az emberek és a befektetők egyöntetűen bíznak a magyar kormányban.

Ezen a ponton köszönte meg a görög kormánynak a tapasztalatátadást a válságból való kilábalás terén, szerinte Magyarországnak tanulnia kell, felhasználva mások tapasztalatait, mert nincs egyetlen csodamegoldás.

Az eurózóna közösség

Kiriakosz Pierrakakisz a tájékoztatón elmondta, Magyar Péter kormánya néhány hét alatt tiszta szavakat és konkrét cselekvéseket mutat, aminek különösen is örül. Felidézte, 2003-ban épp Athénban írták alá Magyarország EU-csatlakozási szerződését, aminek a mából nézve szimbolikus jelentősége van.

Hangsúlyozta, Magyar Péter visszaviszi Magyarországot a döntéshozatal középpontjába az EU-ban, ami komoly hozzáadott értéket jelent, ehhez járul hozzá, hogy célként tűzte ki az ország az euró bevezetését. Ehhez azonban különböző kritériumoknak kell megfelelni (konvergenciakritériumok), és hitelesen kell haladni az úton, akár csak legutóbb Bulgária vagy Horvátország.

Az euró szerinte közösséget, megosztott gyarapodást jelent.

Az Eurócsoport támogatni fogja Magyarország csatlakozását a zónához, a kormány rezilienciatervét pedig az Európai Tanács július 10-én fogadhatja majd el.

Cikkünk frissül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „2030-ra teljesíteni akarjuk az euróbevezetés feltételeit” – Bejelentéseket tesz Magyar Péter az Eurócsoport görög elnökével – cikkünk frissül

euró

magyar péter

kiriakosz pierrakakisz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: Közép-Magyarország még Európán belül is gyorsan melegszik

Ürge-Vorsatz Diána: Közép-Magyarország még Európán belül is gyorsan melegszik

A klímakutató szerint hazánk középső része akár hétszer gyorsabban melegedhet a klímaváltozás miatt, mint egyes északabbi régiók. Ezt pedig hamarosan a saját bőrünkön és pénztárcánkon is megtapasztalhatjuk.
 

A most várható 40 fok körüli hőség csak ízelítő lesz a ránk váró pokolból

Nem elég a hőség, durva figyelmeztetés jön péntekre

Újabb szintre lép a hőhullám Magyarországon

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Gaál Áron
a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új taggal bővülhet a csúcstechnológiás katonai projekt: hatodik generációs harci gépre vetett szemet az északi állam

Új taggal bővülhet a csúcstechnológiás katonai projekt: hatodik generációs harci gépre vetett szemet az északi állam

Kanada védelmi minisztere Japánba látogatott, ahol a két hatalom vezetői a jövő lehetséges közös katonai projekteket is mérlegelték – közölte a Breaking Defense.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt elég nehéz lesz überelni: 18 ezerből 15 milliót csinált a magyar Tippmixkirály, így jött össze az álomnyeremény

Ezt elég nehéz lesz überelni: 18 ezerből 15 milliót csinált a magyar Tippmixkirály, így jött össze az álomnyeremény

A hétvégi rangadókon a játékosok egyértelműen az olyan európai élcsapatok győzelmét várják, mint a francia, a spanyol és a portugál válogatott.

BBC
Business Sport Travel Science
Woman pulled alive from rubble after Venezuela earthquakes as rescuers search for survivors

Woman pulled alive from rubble after Venezuela earthquakes as rescuers search for survivors

At least 235 people have died and 4,300 injured by the 7.2 magnitude and 7.5 magnitude quakes that struck on Wednesday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 11:46
Itt a mai térkép: 38 fok is lehet, az ország nagy részén már másodfokú riasztás van érvényben
2026. június 26. 11:26
Orbán Anita több mint három tucat misszióvezetőt hív vissza
×
×