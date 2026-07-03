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Nyitókép: Unsplash

Beszédes adat a magyar autópiacról

Infostart / MTI

A portál szerint kiugró forgalommal zárta a félévet a használtautó-import, több vásárlót vezet a külföldi piacra az erős forint.

Júniusban 14 471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró, 41,9 százalékos bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid-időszak előtt volt példa – közölte a JóAutók.hu csütörtökön, a DataHouse adatai alapján.

A tájékoztatás szerint a használtautó-import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyedévben ennek újabb lendületet adott a parlamenti választásokat követő jelentős forinterősödés, az euró árfolyama az utóbbi negyedévben tartósan a 360 forintos szint alá került a korábban jellemző 380-400 forintos sávval szemben.

A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50 százalékkal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyedévben is több mint 10 százalékkal nőtt az import.

A használtautó-import alakulása 2025 és 2026 első félévében. Forrás: JóAutók.hu
A használtautó-import alakulása 2025 és 2026 első félévében. Forrás: JóAutók.hu

A JóAutók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyamszint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba.

A használtautó-import 75 562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61 739-es számot.

A behozott használt autók között az első félévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt, a második a Ford, amely megelőzte a tavaly még a második helyen álló Opelt, majd az Audi, a Toyota és a Hyundai következett.

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