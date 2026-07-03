A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától

A Gránit Bank elemzése szerint a 26 év alatti ügyfelek bankolási szokásaiban egyértelműen kirajzolódik egy új minta: a bank és a számlacsomag kiválasztásánál egyre nagyobb súllyal esnek latba az átlátható, rejtett költségek nélküli megoldások, a virtuális bankkártya, a kedvező devizaváltás és a külföldön is kényelmesen használható banki szolgáltatások. A mobilon történő bankolás lehetősége ma már alapelvárás.

„A fiatalok szinte mindent a telefonjukon intéznek, így a mobilapplikáció esetükben belépési feltétel. A Z generációs ügyfelek egyszerűen használható, kiszámítható költségű és a mindennapi digitális helyzetekre – például online vásárlásra, utazásra vagy devizás fizetésre – is megoldást kínáló számlacsomagot keresnek. A Hello számlacsomag gyors felfutása pedig azt jelzi, hogy ezek az előnyök együtt válnak igazán vonzóvá” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Az adatok szerint a bevezetése óta eltelt két hónapban a Hello számlacsomag kedvező fogadtatásra talált a fiatal ügyfelek körében: a 26 év alattiak számlanyitásainak száma közel 55 százalékkal nőtt a megelőző két hónaphoz képest, és közel 70 százalékkal haladta meg a számlacsomag bevezetését megelőző 2026. évi napi átlagot.

Az új ügyfelek szinte kivétel nélkül szelfis számlanyitással indítják a folyamatot, több mint 85 százalékuk pedig a forintszámla mellett a díjmentes eurószámlát is igénybe veszi.

A Hello számlacsomaghoz díjmentes számlavezetés és díjmentesen használható virtuális kártya kapcsolódik, az átutalásokért havi 50 ezer forintig nem kell fizetni, a devizaváltás pedig piaci középárfolyamon történik. A csomaghoz díjmentes eurószámla is tartozik, ami a külföldi webáruházakban vásárló, nemzetközi digitális szolgáltatásokat igénybe vevő vagy rendszeresen utazó fiatalok számára különösen fontos előny a tapasztalataik szerint.