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A Gránit Bank fiókja a Soroksári úton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lakásukat megszerzõ fiatalok számára a piacinál jóval kedvezõbb feltételekkel váljon elérhetõvé a saját otthon megszerzése.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától

Infostart

A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.

A Gránit Bank elemzése szerint a 26 év alatti ügyfelek bankolási szokásaiban egyértelműen kirajzolódik egy új minta: a bank és a számlacsomag kiválasztásánál egyre nagyobb súllyal esnek latba az átlátható, rejtett költségek nélküli megoldások, a virtuális bankkártya, a kedvező devizaváltás és a külföldön is kényelmesen használható banki szolgáltatások. A mobilon történő bankolás lehetősége ma már alapelvárás.

„A fiatalok szinte mindent a telefonjukon intéznek, így a mobilapplikáció esetükben belépési feltétel. A Z generációs ügyfelek egyszerűen használható, kiszámítható költségű és a mindennapi digitális helyzetekre – például online vásárlásra, utazásra vagy devizás fizetésre – is megoldást kínáló számlacsomagot keresnek. A Hello számlacsomag gyors felfutása pedig azt jelzi, hogy ezek az előnyök együtt válnak igazán vonzóvá” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Az adatok szerint a bevezetése óta eltelt két hónapban a Hello számlacsomag kedvező fogadtatásra talált a fiatal ügyfelek körében: a 26 év alattiak számlanyitásainak száma közel 55 százalékkal nőtt a megelőző két hónaphoz képest, és közel 70 százalékkal haladta meg a számlacsomag bevezetését megelőző 2026. évi napi átlagot.

Az új ügyfelek szinte kivétel nélkül szelfis számlanyitással indítják a folyamatot, több mint 85 százalékuk pedig a forintszámla mellett a díjmentes eurószámlát is igénybe veszi.

A Hello számlacsomaghoz díjmentes számlavezetés és díjmentesen használható virtuális kártya kapcsolódik, az átutalásokért havi 50 ezer forintig nem kell fizetni, a devizaváltás pedig piaci középárfolyamon történik. A csomaghoz díjmentes eurószámla is tartozik, ami a külföldi webáruházakban vásárló, nemzetközi digitális szolgáltatásokat igénybe vevő vagy rendszeresen utazó fiatalok számára különösen fontos előny a tapasztalataik szerint.

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Kezdőlap    Gazdaság    A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától

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