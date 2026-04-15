Harmadáig vannak feltöltve a hazai gáztározók, de van, ahol csak 6 százalék a töltöttség

Hazánk földgáztározói jelenleg, április 14-én 33 százalékos töltöttségen állnak, ezzel számos más európai uniós országot magunk mögé utasítunk – derül ki a GIE AGSI adataiból.

Az Európai Unióban Portugália áll a lista elején, 92 százalékos tározótöltöttséggel. Ugyanakkor abszolútértékben az egyik legalacsonyabb tározókapacitással rendelkeznek – adta hírül az AMAN. A lista másik oldalán pedig Hollandia áll 6 százalékos töltöttséggel, ez évtizedes távlatban az egyik legalacsonyabb értéket jelenti – írja a Reuters. A cikkben hozzáteszik, nem egyértelmű, hogy milyen gyorsan lehet ezeket újratölteni.

Az adatokból az is kiderül, hogy itthon április elején szokott a töltöttségi szint relatív mélypontján lenni, az elmúlt években ezt a mélypontot relatív felfutás követte.

Forrás: Gas Infrastructure Europe (GIE)

Németország rosszabbul áll a töltöttségi szintben Magyarországhoz képest. Az április 15-én mért 23,27 százalékos szint alacsonyabb, mint a korábbi években ugyanekkor mért szint, és alacsonyabb az európai átlagnál is (29,55 százalék) – írta meg az Allgäuer Zeitung. Mint a cikkben hozzáteszik, teljes töltöttség esetén két-három téli hónapra elegendőek ezek a készletek. Ezzel világszerte a negyedik legnagyobb tárolókapacitással rendelkeznek, mindössze az USA-ban, Ukrajnában, valamint Oroszországban vannak nagyobb kapacitások.

Mint az Európai Unió Tanácsának honlapján közzétett cikkben olvasható, az EU gáztározó kapacitásának kétharmada öt országban, Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban koncentrálódik. A vonatkozó jogszabályok értelmében azoknak a tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek saját tárolókapacitásokkal, az éves fogyasztásuk 15 százalékának megfelelő földgázmennyiséget más országokban kell eltárolniuk.