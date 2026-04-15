2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Harmadáig vannak feltöltve a hazai gáztározók, de van, ahol csak 6 százalék a töltöttség

Hollandiában például mindössze 6 százalékos töltöttségen állnak a tározók.

Hazánk földgáztározói jelenleg, április 14-én 33 százalékos töltöttségen állnak, ezzel számos más európai uniós országot magunk mögé utasítunk – derül ki a GIE AGSI adataiból.

Az Európai Unióban Portugália áll a lista elején, 92 százalékos tározótöltöttséggel. Ugyanakkor abszolútértékben az egyik legalacsonyabb tározókapacitással rendelkeznek – adta hírül az AMAN. A lista másik oldalán pedig Hollandia áll 6 százalékos töltöttséggel, ez évtizedes távlatban az egyik legalacsonyabb értéket jelenti – írja a Reuters. A cikkben hozzáteszik, nem egyértelmű, hogy milyen gyorsan lehet ezeket újratölteni.

Az adatokból az is kiderül, hogy itthon április elején szokott a töltöttségi szint relatív mélypontján lenni, az elmúlt években ezt a mélypontot relatív felfutás követte.

Forrás: Gas Infrastructure Europe (GIE)
Németország rosszabbul áll a töltöttségi szintben Magyarországhoz képest. Az április 15-én mért 23,27 százalékos szint alacsonyabb, mint a korábbi években ugyanekkor mért szint, és alacsonyabb az európai átlagnál is (29,55 százalék) – írta meg az Allgäuer Zeitung. Mint a cikkben hozzáteszik, teljes töltöttség esetén két-három téli hónapra elegendőek ezek a készletek. Ezzel világszerte a negyedik legnagyobb tárolókapacitással rendelkeznek, mindössze az USA-ban, Ukrajnában, valamint Oroszországban vannak nagyobb kapacitások.

Mint az Európai Unió Tanácsának honlapján közzétett cikkben olvasható, az EU gáztározó kapacitásának kétharmada öt országban, Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Olaszországban koncentrálódik. A vonatkozó jogszabályok értelmében azoknak a tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek saját tárolókapacitásokkal, az éves fogyasztásuk 15 százalékának megfelelő földgázmennyiséget más országokban kell eltárolniuk.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

Mutatunk egy részvényt, ami közel 60 százalékkal többet érhet

Rövid idő alatt több elemzőház is optimista lett az egyik relatíve fiatal tőzsdei cégre. A vállalat ugyan 2007 óta létezik, de csak nem régen ment tőzsdére és különleges üzleti modelljével hamar felhívta magára a figyelmet. A frissen megjelent elemzések alapján több nagy Wall Street-i ház is izgalmasnak találja a papírt, és akár 55 százalékot meghaladó felértékelődési potenciált is elképzelhetőnek tart.

Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!

Igazi mesterdetektív vagy? Tedd próbára a logikád és a memóriád mai Sherlock Holmes kvízünkkel! Kattints és nyomozz velünk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US and Iran discuss next round of peace talks as Pakistani mediators arrive in Tehran

No further negotiations have been scheduled yet, the BBC understands, after the first round of talks last weekend ended without a deal.

