2026. április 10. péntek Zsolt
Nem engedélyezett növényvédőszer-maradék (klórpirifoszt) miatt visszahívják a fogyasztóktól és a forgalomból is kivonják a TRS márkájú, Indiából származó koriandermagot - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.
Ezt a fűszert ne egye meg, veszélyes lehet!

Nem engedélyezett növényvédőszer-maradék (klórpirifoszt) miatt visszahívják a fogyasztóktól és a forgalomból is kivonják a TRS márkájú, Indiából származó koriandermagot – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt a 100 grammos kiszerelésű, 2027. augusztus 31. minőségmegőrzési idejű, Whole Dhania Coriander Seeds (Egész Dhania koriandermag) elnevezésű terméket, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzésnél nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki az Indiából származó koriandermagban. A termékből Magyarországra is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, a cégek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket: kivonják a forgalomból és visszahívják a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket.

További részletek itt olvashatók.

Az amerikai elnök a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében ismét kiállt Orbán Viktor mellett, és teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt a 2026-os választás előtt.
 

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

A párizsi maraton szervezői a vasárnapi versenyen elsőként száműzik az egyszer használatos műanyag palackokat és poharakat a frissítőpontokról.

The US and Iran have brokered a two-week ceasefire to halt the Middle East war, but fighting between Israel and Hezbollah has continued.

