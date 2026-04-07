A magyar cégek fele már használ mesterséges intelligenciát

Az AI-megoldásokat használó cégek negyedének csökkentek az emberi erőforrásra és a működésre fordított költségei – derül ki a Profession.hu friss, céges tapasztalatokat vizsgáló kutatásából.

Az állásportál vállalati ügyfelei körében készített online kutatása szerint a megkérdezett cégek közel fele jelezte, hogy integrált már mesterséges intelligencia által támogatott megoldásokat a mindennapi működésébe. Az AI-alapú rendszerekkel még nem dolgozó munkáltatók leggyakrabban a megfelelő szakértelem hiányára, valamint adatbiztonsági és adatvédelmi aggályokra hivatkoznak. A válaszadók harmada szerint az is akadály, hogy nem ismerik eléggé a számukra releváns piaci AI-fejlesztéseket, vagy nem látnak olyan területet, ahol ezek hatékonyan bevezethetők lennének. Ez egyértelműen jelzi, hogy a vállalati edukációban még jelentős tartalékok vannak – közölték.

Ebben fontos kapaszkodót jelent többek között az AI Act néven ismert rendelet, amely keretet ad az AI felelős használatához az EU-ban, és hozzájárul a technológiához kapcsolódó kockázatok kezeléséhez.

Azok a cégek, amelyek már bevezettek AI eszközöket a munkafolyamataikba,

  • a legnagyobb arányban (67 százalék) marketing- és kommunikációs feladatok ellátására vesznek igénybe ilyen technológiákat, például tartalomgyártásra, hirdetésoptimalizálásra, vagy közösségimédia-kezelésre.
  • Az e téren jártas munkáltatók 39 százaléka olyan adminisztrációs és irodai feladatok elvégzéséhez működteti az említett technológiát, mint a jegyzőkönyv-készítés, naptárkezelés, vagy fordítás.
  • A HR és toborzás területén további 32 százalékuk jár élen ebben a tekintetben.

Az IT és szoftverfejlesztési szegmensben elsősorban kódgenerálást, tesztelési folyamatok automatizálását, illetve kiberbiztonsági intézkedéseket látnak el AI-szolgáltatásokkal a válaszadók negyedénél, és hasonló arányban adaptálták már azokat

értékesítési területen is, ügyfélszegmentációhoz és előrejelzések készítéséhez. A szervezetek kisebb része ügyfélszolgálati (19 százalék), pénzügyi és számviteli (15 százalék), jogi (13 százalék), valamint logisztikai (7 százalék) funkciókat is megjelölt az elemzés szerint.

A felmérés kitért is, hogy milyen üzleti hasznát érzékelik a cégek a náluk alkalmazott AI-rendszereknek. Elsődleges

előnyként

  • a válaszadók többsége (56 százalék) a munkafolyamatok átfutási idejének rövidülését említette,
  • közel harmaduk pedig az automatizálás pozitív hozadékának tekinti az ismétlődő, monoton feladatok redukálását, melyeket korábban a kollégák láttak el.

Mindemellett

az AI-szolgáltatásokat igénybe vevő munkáltatók negyede tapasztalt csökkenést az emberi erőforrásra és a működésre fordított költségeiben,

míg minden negyedik megkérdezett a mesterséges intelligencia magas hozzáadott értékét emelte ki, és megemlítette a döntéshozatalt segítő mélyebb adatelemzéseket. További 20 százalékuk a pontosabb előrejelzések és precízebb gyártás vonatkozásában tapasztalt jól érzékelhető minőségjavulást.

A cégek negyede ezzel szemben még nem tapasztalta semmilyen üzleti hasznát a mesterséges intelligenciának, egy kisebb részük (10 százalék) pedig nem tud róla, hogy van-e náluk ilyen érzékelhető előny – közölte a portál.

J. D. Vance amerikai alelnök kedd délelőtt megérkezett Budapestre hivatalos látogatására, ahol kétoldalú megbeszéléseket folytat Orbán Viktor miniszterelnökkel, akivel közös sajtótájékoztatót is tart, valamint egy nyilvános rendezvényen is részt vesz, ahol az amerikai–magyar kapcsolatok erősítése kerül a középpontba.
 

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Az ázsiai tőzsdéken felemás hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában pedig felfelé vették az irányt a vezető részvényindexek. A befektetők továbbra is az iráni eseményekre figyelnek elsősorban - Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében úgy fogalmazott, hogy Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról. Emellett idehaza a vasárnapi választás előtt érdemes lesz figyelni a forintot és a hazai részvényeket is.

A diplomáciai lépés előzménye, hogy az elmúlt időszakban többször is ukrán drónok roncsait találták meg a balti államok területén.

Trump - who has set a deadline of 20:00 on Tuesday (ET) for Iran to reopen the Strait of Hormuz - says "the entire country can be taken out in one night".

