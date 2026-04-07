A magyar cégek fele már használ mesterséges intelligenciát

Az állásportál vállalati ügyfelei körében készített online kutatása szerint a megkérdezett cégek közel fele jelezte, hogy integrált már mesterséges intelligencia által támogatott megoldásokat a mindennapi működésébe. Az AI-alapú rendszerekkel még nem dolgozó munkáltatók leggyakrabban a megfelelő szakértelem hiányára, valamint adatbiztonsági és adatvédelmi aggályokra hivatkoznak. A válaszadók harmada szerint az is akadály, hogy nem ismerik eléggé a számukra releváns piaci AI-fejlesztéseket, vagy nem látnak olyan területet, ahol ezek hatékonyan bevezethetők lennének. Ez egyértelműen jelzi, hogy a vállalati edukációban még jelentős tartalékok vannak – közölték.

Ebben fontos kapaszkodót jelent többek között az AI Act néven ismert rendelet, amely keretet ad az AI felelős használatához az EU-ban, és hozzájárul a technológiához kapcsolódó kockázatok kezeléséhez.

Azok a cégek, amelyek már bevezettek AI eszközöket a munkafolyamataikba,

a legnagyobb arányban (67 százalék) marketing- és kommunikációs feladatok ellátására vesznek igénybe ilyen technológiákat, például tartalomgyártásra, hirdetésoptimalizálásra, vagy közösségimédia-kezelésre.

Az e téren jártas munkáltatók 39 százaléka olyan adminisztrációs és irodai feladatok elvégzéséhez működteti az említett technológiát, mint a jegyzőkönyv-készítés, naptárkezelés, vagy fordítás.

A HR és toborzás területén további 32 százalékuk jár élen ebben a tekintetben.

Az IT és szoftverfejlesztési szegmensben elsősorban kódgenerálást, tesztelési folyamatok automatizálását, illetve kiberbiztonsági intézkedéseket látnak el AI-szolgáltatásokkal a válaszadók negyedénél, és hasonló arányban adaptálták már azokat

értékesítési területen is, ügyfélszegmentációhoz és előrejelzések készítéséhez. A szervezetek kisebb része ügyfélszolgálati (19 százalék), pénzügyi és számviteli (15 százalék), jogi (13 százalék), valamint logisztikai (7 százalék) funkciókat is megjelölt az elemzés szerint.

A felmérés kitért is, hogy milyen üzleti hasznát érzékelik a cégek a náluk alkalmazott AI-rendszereknek. Elsődleges

előnyként

a válaszadók többsége (56 százalék) a munkafolyamatok átfutási idejének rövidülését említette,

közel harmaduk pedig az automatizálás pozitív hozadékának tekinti az ismétlődő, monoton feladatok redukálását, melyeket korábban a kollégák láttak el.

Mindemellett

az AI-szolgáltatásokat igénybe vevő munkáltatók negyede tapasztalt csökkenést az emberi erőforrásra és a működésre fordított költségeiben,

míg minden negyedik megkérdezett a mesterséges intelligencia magas hozzáadott értékét emelte ki, és megemlítette a döntéshozatalt segítő mélyebb adatelemzéseket. További 20 százalékuk a pontosabb előrejelzések és precízebb gyártás vonatkozásában tapasztalt jól érzékelhető minőségjavulást.

A cégek negyede ezzel szemben még nem tapasztalta semmilyen üzleti hasznát a mesterséges intelligenciának, egy kisebb részük (10 százalék) pedig nem tud róla, hogy van-e náluk ilyen érzékelhető előny – közölte a portál.